Parque de la 5 de Febrero Convertido en Basurero

*Fétidos Olores Causan Contaminación.

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo de 2024.- El parque infantil que se ubica en la colonia 5 de Febrero, a la altura de la 37ª. Calle Poniente y 8ª. Avenida Norte, ha sido utilizado como basurero clandestino por gente sin escrúpulos, convirtiendo el lugar en un vil cochinero y un grave foco de infección. En donde también tienen responsabilidad las autoridades municipales, debido al deficiente sistema de recolección de la basura.

La señora Guadalupe Pérez, quien es vecina en ese lugar, denunció lo anterior al ser abordada por el rotativo El Orbe, al tiempo de decir que a la gente no le importa en lo absoluto ensuciar ese parque, sobre todo en la cancha en donde llegan muchos niños a hacer deporte.

Apuntó que como consecuencia de ese tiradero de basura, los fuertes hedores saltan con mucha fuerza, especialmente en horas cuando los rayos solares son implacables, contaminando todo el medio ambiente y en perjuicio de mucha gente que caminar por ese lugar, entre ellas adultos mayores y mujeres embarazadas.



Explicó la denunciante que la razón de este problema es la falta de educación o de cultura por parte de los mismos vecinos, ya que en lugar de esperar a que pase el camión recolector se les hace más fácil llegar al parquecito a tirar sus desechos, incluso hasta animales muertos.Aceptó que el camión recolector, ciertamente no pasa todos los días, pero mínimo dos veces por semana, suficiente para que los vecinos depositen en el camión recolector su basura, al menos que cuando pase el camión, la gente no se encuentre en sus casas.Ante esta situación, la entrevistada dijo que lo mejor sería que la autoridad municipal ponga señalamientos prohibiendo el tiradero de basura en ese espacio, y que aquella persona que sea sorprendida le apliquen las multas correspondientes, pero que sean ejemplares, porque de otra forma no van a dejar de hacer lo mismo.Así como mejorar el sistema de recolección de la basura en este sector de la ciudad. EL ORBE/Nelson Bautista