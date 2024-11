Pésimo el Servicio de Transporte en Tapachula

*Denuncian Usuarios Unidades Obsoletas.

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo del 2024.- El transporte público en la ciudad de Tapachula sigue siendo pésimo, caro e inseguro, en donde es urgente que las autoridades obliguen a los conductores de las unidades colectivas a que reciban capacitación, ya que son muy déspotas.

Lo anterior fue denunciado por uno de los miles de usuarios del transporte colectivo en esta localidad, Audelio Gómez Hernández quien explicó que es muy deficiente el servicio, sobre todo porque en ocasiones tienen que ir parados y todos apretados como sardina, ante la necesidad de este servicio, en donde también los choferes hacen lo que quieren y anda carrereando con otros, peleándose el pasaje.

“Falta capacitación para los choferes y también para que metan otro transporte mejor, se acuerda cuando se tenía el transporte de los tapachultecos era mejor, pero ahora ya los quitaron y seguimos con las mismas combis y es incómodo, la verdad sí, incluso se llenan rápido las combis y a veces no alcanza uno a subirse, y si se sube uno parado lo llevan”, explicó.

Destacó que son pocos los choferes que son amables, sin embargo también hay muchos jóvenes que son irresponsables, que no son precavidos, no cuidan al pasajero.

Apuntó que como conductores del transporte público tienen una gran responsabilidad, por lo que se deben de esmerar por dar un servicio de calidad. Para colmo de males el denunciante también hizo referencia sobre las unidades colectivas, en donde muchas se encuentran en pésimas condiciones, en donde hay verdaderas carcachas andantes.

En ese sentido, insistió en la necesidad de que exista una mayor capacitación, que la autoridades como Transito del Estado obliguen a los conductores de colectivos a prestar un mejor servicio.

Finalmente, comentó que muchos conductores de colectivos no levantan a las personas de la tercera edad, porque ya saben que no pagan el pasaje completo, y lamentablemente este sector de la población es discriminado. EL ORBE/JC.