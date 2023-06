Encabeza REC Reforestación del “Corredor La Primavera” en la Carretera Panamericana

El gobernador refrendó su compromiso de redoblar la suma de esfuerzos para seguir sembrando vida a través de la reforestación

Al encabezar el arranque de la reforestación del “Corredor La Primavera”, donde sembrarán 6 mil plantas de primavera en 19 kilómetros de la Carretera Panamericana, desde el Puente Las Flores, del municipio de Jiquipilas, hasta la curva de Loma Colorada, en el municipio de Cintalapa, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró su compromiso de no aflojar el paso y redoblar la suma de esfuerzos para seguir sembrando vida a través de la reforestación.

“Celebramos el Día del Padre dando vida y sembrando arbolitos para cuidar a la madre tierra y proteger la biodiversidad y los ecosistemas; con ello se fortalecerá el turismo, la economía y se embellecerá el medio ambiente. No hay duda de que esta acción es emblemática, porque nos convoca a preservar la flora y la fauna ante el cambio climático”, afirmó al señalar que esto también abona a la conservación del agua, un recurso vital que en otros lugares del mundo está escaseando debido a la deforestación.

Destacó que este corredor será un ejemplo para que, cuando la gente pase por esa vía, se percate de la necesidad de mantener los árboles y no destruirlos. “No cortemos un árbol más ni devastemos nuestro mismo hábitat, porque, así como destruimos el lugar donde se dan las flores, estamos haciendo daño a nosotros mismos. Cuidemos de este recurso natural para que tengamos la oportunidad de vivir en un ambiente sano y agradable”.

Luego de subrayar que desde el inicio de este gobierno se ha cumplido con la meta de reforestar y sembrar un millón de árboles cada año, tras el rescate de reservas ecológicas que estuvieron invadidas por mucho tiempo, Escandón Cadenas destacó el programa Sembrando Vida, un proyecto visionario del presidente Andrés Manuel López Obrador que cuida el medio ambiente y mediante el cual se le da empleo a más de 90 mil personas, además de que ha producido más de 200 mil hectáreas de árboles maderables y frutales en Chiapas.



El secretario de Bienestar del estado de Chiapas, Rodolfo Moguel Palacios, destacó la importancia de la reforestación que se realiza en este corredor, ya que ambos municipios han sido castigados por los incendios forestales y han perdido flora y fauna, por ello es que, además de efectuar la donación de seis mil plantas de primavera, se impulsa una campaña de sensibilización a favor del medio ambiente entre la población de esta región.El titular de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, destacó que mediante el trabajo de unidad e interinstitucional que se impulsa en Chiapas, se consolidan acciones para avanzar hacia el bienestar, como en esta acción en la que se promueve la reforestación que protege el entorno y mejora la calidad de vida de la gente.La representante de Conectados por la Naturaleza A.C., Sonia Narcía Nango, agradeció a las autoridades por incluirlos en este gran proyecto que dejará un precedente para Cintalapa y Jiquipilas, y que da muestra del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno. "Se plantará una semilla que dará frutos y será responsabilidad de todos cuidarla y preservarla; nosotros haremos lo que corresponda para hacer frente al cambio climático y dejar un mundo sano a nuestros hijos", añadió.Finalmente, el alcalde de Cintalapa de Figueroa, Ernesto Cruz Díaz, señaló que, derivado de las estrategias para enfrentar los estragos del cambio climático, incendios y deforestación, en Chiapas se cumple con el compromiso a favor del desarrollo sostenible, desde el medio rural y urbano, tal es el caso de este corredor que beneficiará a los municipios de la Región Valles Zoque. Asimismo, reconoció el esfuerzo de este gobierno por responder a añejas demandas, como la construcción de un Colegio de Bachilleres y la Clínica de Parto Humanizado.