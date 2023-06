Abusan Industriales de la Masa al Incrementar el Precio de la Tortilla, a Pesar del Bajo Costo del Maíz

La población en general afirma que este tipo de abusos debe ser sancionado por la PROFECO, pero lamentablemente las oficinas ya no se encuentran en la región.

*EN LOS ÚLTIMOS DÍAS ANUNCIARON QUE EL PRECIO DEL KILO SUBIÓ A 25 PESOS, AFECTANDO SEVERAMENTE EL BOLSILLO DE LAS FAMILIAS.

Tapachula, Chiapas; 19 de junio del 2023.- El precio del maíz en Chiapas alcanzó ésta semana el más bajo en los últimos años, incluso por debajo de su costo de producción, a cinco pesos el kilogramo, justo cuando los Industriales de la Masa y la Tortilla decidieron dar el otro golpe a la economía mexicana al subir ese alimento nacional a 25 pesos el kilo, el más alto en la historia del país.

Caralampio Guillén Cabrera presidente de la Unión de Productores de Granos y Semillas de la Costa de Chiapas dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que por esas causas los productores están sufriendo demasiado en la actualidad.

Sin embargo, precisó, ese mismo maíz es acaparado por los intermediarios -de los llamados popularmente como «coyotes»- y son llevados a los mercados locales, donde los expenden al público a 13 pesos el kilogramo, sin aplicarle ningún valor agregado o modificarlo en nada.

Indicó que hay una diferencia de 800 pesos por tonelada a favor de los intermediaros, sobre todo porque las autoridades permiten la explotación de los campesinos.



Dijo que un ejemplo cínico e impune es a la hora de que los «coyotes» no compran por kilogramos, sino por bultos, ya que dicen que la «mano» es de 600 piezas de mazorcas, cuando en realidad la conforman 500, es decir, se roban cien, «y desde ahí estamos mal, porque no se da el valor real de las cosechas y les quitan hasta el último peso de su posible ganancia».Por si eso no fuera suficiente, indicó, la producción de este ciclo también se redujo a niveles históricos, ya que señala los pocos apoyos de gobierno podrían estar siendo desviados para terceros y con fines políticos.Por ejemplo, según su versión, en los padrones de beneficiado aparecen personas con el triple de los recursos, pero ni siquiera son campesinos y tampoco tienen tierras en donde sembrar.Unos más, están rentando tierras en la zona baja del municipio, pero solo para tener los documentos para avalar el recursos, aunque salen beneficiados en otras regiones, «y entonces los reales productores no tienen los recursos para aplicar abonos y lo controles de plagas».En lugar de ello, propuso, los apoyos que se autoricen se distribuya con los comprobantes de producción en cada hectárea, para garantizar que existan los alimentos suficientes para la población y recursos para que los agricultores puedan sobrevivir y seguir sembrando.En esa darla de la distribución de los apoyos del campo, aseguran que aparecen personas del ejido Raymundo Enríquez, el sur, como productores de Pavencul, en el norte. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello