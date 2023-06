Se Registra Nueva Intoxicación de Alumnos en Tapachula, Ahora en el CECATI No. 86

* AL MENOS CINCO JÓVENES FUERON ATENDIDOS POR PARAMÉDICOS DEL GRUPO SAE, MIENTRAS QUE UNA ESTUDIANTE TUVO QUE SER HOSPITALIZADA POR LA GRAVEDAD DE LOS SÍNTOMAS.

Tapachula, Chiapas; 20 de junio del 2023.- Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) confirmaron al medio día de este martes que atendieron a un grupo de cinco estudiantes del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 86, ubicada en la colonia Indeco Cebadilla, al sur de la ciudad, por presentar síntomas visibles de intoxicación.

De acuerdo a los primeros reportes, la atención médica llegó con una ambulancia a las instalaciones educativas para verificar la salud de los alumnos identificados con ese problema.

De acuerdo de algunos padres de familia que se encontraban en las inmediaciones de la institución a la hora que se registraron los hechos, una alumna tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital Regional de Tapachula, en donde sería internada de urgencia.

Se dijo que, sin precisar causas o alguna evaluación a fondo, que presentaba intenso dolor de cabeza, vómito y otros signos que coinciden con los de una persona intoxicada.

Por lo pronto se desconocen mayores datos de los afectados, luego de que el personal docente y administrativos no los proporcionaron.

Tampoco se sabe con precisión las causas que originaron esos problemas de salud, hasta que sus familiares autoricen que se les practiquen los exámenes clínicos respectivos.

Luego de que se realizaran las atenciones médicas, las actividades del plantel continuaron su transcurso y no fue confirmado si se daría parte a las autoridades judiciales, como establece el protocolo sanitario y de de seguridad.



1 de 3

Cabe recordar que el 23 de septiembre del año pasado, al menos 30 estudiantes de una secundaria de la localidad habían sufrido una intoxicación masiva y muchos de ellos tuvieron que ser hospitalizados en clínicas privadas y hospitales.Al principio se hablaba de la posibilidad del consumo de alimentos en descomposición. Luego, que a lo mejor había sido el uso de solventes a la hora de pintar las instalaciones, pero el hermetismo de las autoridades llevó a pensar de que se trataba de algún tipo de estupefacientes, pero hasta la fecha no ha sido explicado de manera oficial lo que pasó.En lugar de eso, en un par de semanas después se suscitaron casos similares en secundarias y preparatorias de Tapachula y de otras regiones del Estado, con decenas de afectados, Más adelante hubo reportes parecido en diversas entidades.Todo eso generó psicosis entre los Comités de Padres de Familia que conformaron grupos de vigilancia en las inmediaciones de las escuelas, en acciones que se sumaron cuerpos policíacos; En algunas instituciones educativas se instalaron cámaras de seguridad y hasta se suspendieron clases, porque se temía que la salud y la vida misma de los jóvenes estaba de por medio.Los casos de esa intoxicación escolar en Tapachula y en el resto de Chiapas dejaron de ocurrir de manera coincidente con el aumento de la presión social, pero el problema retornó este martes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello