Urge dar Mantenimiento al Puente Malpaso Ante Lluvias Intensas en la Región

*En Riesgo de Quedar Incomunicadas Alrededor de 300 Comunidades Rurales.

Tapachula, Chiapas; 22 de junio del 2023.- El puente denominado “Malpaso”, ubicado sobre el río Coatán, en la parte norte de la ciudad, es sumamente importante porque comunica a unas 300 comunidades rurales, pero ha sido un tanto olvidado por las autoridades federales en cuanto a su mantenimiento y la verificación de posibles daños a su estructura.

Abraham Ruiz Matías, especialista en vías de comunicación, explicó en entrevista para el rotativo EL ORBE que ese puente es histórico por su estructura metálica, y una joya para Tapachula, porque fue de los primeros en construirse, además de no existe otro igual en la región.

Asimismo, permite el paso a los turistas nacionales o locales que van a la “Ruta del Café”, un emporio turístico que le da imagen a este municipio, además de que sirve para el traslado de las cosechas de ese grano rumbo a su comercialización.

Y es que sobre ese puente es por donde transitan todos los habitantes de las zonas media y alta del municipio, con comunidades importantes como Pavencul, que comunica a Guatemala a través de la línea que va a Unión Juárez, así como a Motozintla, por medio del ejido Niquivil.

Por ello insistió que es necesario que las autoridades le den mantenimiento, porque ha soportado los embates de la naturaleza por décadas, como cuando pasó el huracán Stan, y que por cierto, en esa ocasión sirvió para el paso de la gente que había quedado atrapada al otro lado de su domicilio.

Desde su punto de vista profesional, requiere no solo de pintura, sino que hay que verificar las bases y los cimientos, porque la acción del agua es fuerte y socaba lo construido hasta derruirlo.

De igual forma, se necesita de limpieza general en ese camino, especialmente las cunetas o drenes, porque si no hay, la corriente corre por la carpeta asfáltica y destruye el pavimento, más en estos tiempos de lluvias. EL ORBE / Nelson Bautista