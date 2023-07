Incontrolable y en Total Caos el Comercio Informal en Tapachula: ACEPITAP

Parques del Centro de Tapachula y Calles del Mercado Sebastián Escobar Están Ocupadas por Comerciantes Extranjeros.

* PROPIETARIOS DE COMERCIOS ESTABLECIDOS DESCONOCEN SI EXISTE UN ACUIERDO ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y VENDEDORES PARA SEGUIR OCUPANDO ESPACIOS PÚBLICOS.

Tapachula, Chiapas; 09 de Julio del 2023.- «El comercio informal y ambulantaje en la ciudad es literalmente un caos, porque ocupan no solamente los parques y espacios públicos, sino también las banquetas y calles», señaló, José Elmer Aquiáhuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap)

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó «es una situación que desafortunadamente no se ha podido erradicar del centro histórico. No se ha podido ordenar ese tema. Si bien alrededor del parque central ‘Miguel Hidalgo’ se ha podido mantener más o menos ordenado, no lo es en la zona del mercado ‘Sebastián Escobar’ y calles aledañas».

Se desconoce cuántos son en total, sobre todo porque al ser informal a veces están en una calle y otras no. «Por ejemplo, la quinta poniente que va a ser peatonal, ahora ya la habían invadido ambulantes hace unos días, no sabemos bajo qué convenios o situaciones. Sin embargo algunos comerciantes se manifestaron y los retiraron de manera temporal”, señaló.



Aunque en el parque Juárez y el de Las Etnias, la Séptima Poniente y la Décima Norte se libró una parte, hay otra que está invadida, indicó, “y ya de la quinta poniente sobre la bajada del mercado, ya ni hablamos porque es mucha la presencia».Según su apreciación, en el centro de la localidad han visto a muchos haitianos informales, aunque también de comerciantes centroamericanos e incluso de mexicanos instalados en las calles.Afirmó que la llegada de migrantes a Tapachula ha venido a incrementar esa situación del comercio ambulante, «es comprensible, pero no justificable».También recordó que se había designado al tianguis ‘Tapachula’ para que ahí se estableciera el comercio extranjero, sin embargo ha habido renuencia para ocupar esos espacios de la calle, «porque venden mucho más alrededor del parque central Hidalgo por el flujo de personas, y por eso son los lugares más buscados por la gran mayoría de los ambulantes».De acuerdo al empresario, «no sabemos qué acuerdos han tomado que les permitieron establecerse en los parques Juárez y el de Las Etnias, ya que prácticamente es de ellos. Nos preocupa que, después de la remodelación, el saber si va a continuar de esa manera o si van a ser reubicarlos. Vemos la actitud de esos vendedores que incluso han llegado a la violencia». EL ORBE / JC