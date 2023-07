En Auge la Extorsión Telefónica y “Cobro de Piso” en Tapachula y Municipios de la Costa de Chiapas

La extorsión se da por medio de llamadas telefónicas, o directamente en persona, donde los criminales realizan cobro de cuotas en negocios comerciales y carreteras.

*“NO CONTESTEN LLAMADAS DE NÚMEROS DESCONOCIDOS, SE HACEN PASAR POR CÁRTELES CRIMINALES”, ADVIRTIÓ ROBERTO GARCÍA ZENTENO, REPRESENTANTE DE EMPRESARIOS DEL SENDERO PEATONAL.

Tapachula, Chiapas; 27 de Julio del 2023.- El delito de extorsión en México (telefónica, por carretera o cobro de piso) en México ha crecido a niveles inimaginables, al grado de que se considera imparable, porque está dejando al crimen organizado y común ganancias por miles de millones de Dólares anuales y porque no se descara la posibilidad de la complicidad de policías.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), en la primea parte el del presente año, la extorsión creció y se extendió en 22 Estados de la República, incluido Chiapas.

Para dimensionar el tamaño del problema, el INEGI señala que tan solo en el 2021 se cometieron más de 820 mil extorsiones en territorio nacional, pero sumamente muy pocas se denunciaron.

Según datos del Semáforo Delictivo Nacional, del 2019 a la fecha, es decir en lo que va del sexenio, 40 mil 921 víctimas de cualquiera de los tipos de extorsión en el país se han armado de valor y denunciado formal lo ocurrido, incluyendo los 5 mil 56 casos del primer semestre de éste año.

En torno al tema de la extorsión telefónica, Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los empresarios del Sendero Peatonal en Tapachula, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, «es una situación que ya tiene bastante tiempo, y que las autoridades no le han puesto una importancia vital, lo único que hacen es darte un número telefónico para que reportes el ilícito».

No se ve que realmente estén lo estén combatiendo, sostuvo, «porque de querer hacerlo utilizarían tecnología de punta para detectar desde dónde se hacen las llamadas y quién las realiza, para aplicarles la ley, pero ahí sigue, todo igual».

La versión que dan algunas autoridades es que muchas de las llamadas se realizan desde los centros penitenciarios, «y queremos creer que así pudiera ser, pero es bastante problemático, porque a los que caen, la mayoría de las veces o los agarran distraídos o haciendo alguna actividad y no ponen atención de quién les está llamando».

Aún cuando reconoció que no hay una cifra oficial de las víctimas. Destacó que tampoco todos los afectados presentan su queja formal y prefieren quedar callados. La población percibe que ha ido incrementando y por ello urgen acciones contundentes y que las autoridades informen resultados».

Basado en los comentarios del mismo sector empresarial, calculo que después de lo más agudo de la pandemia hasta la fecha, a extorsión en Chiapas ha aumentado un 30 por ciento.

Señaló que hay otros tipos de extorsiones que podrían caer en el concepto de fraude. Por ejemplo, supuestamente te llaman del banco para decirte que estuvieron a punto de reiterar tus fondos y para ello te solicitan datos personales para verificar si eres tú, y demasiada gente inocente cae y proporcionan todo, hasta el número de tarjeta y el NIP, y eso ha ido en aumento.

«También te los están mandando ahora en mensaje. Ayer hice una compra y me llegó un texto a mi teléfono diciendo que te están intentando cobrar en tu tarjeta tal cosa, o sea, lo que estaba yo comprando. Me pidieron que marcara sí o no para ser detenida transacción pero no hice nada, porque ya me habían cobrado, entonces comprendí que era un ilícito», detalló. EL ORBE / JC