Reconoce Rutilio Escandón Trabajo a Favor de la Seguridad y el Bienestar de las Mujeres y Niñas

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, en las próximas 24 horas se presentarán lluvias moderadas en gran parte del territorio estatal, con mayor intensidad, incluso con ráfagas de viento, en los municipios de la Región Soconusco, por lo que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el exhorto a la población a cuidarse, no bajar la guardia y atender las recomendaciones de protección civil.

Subrayó que, debido a la canícula, durante algunos días dejará de llover y se registrarán altas temperaturas, por ello pidió aprovechar para llevar a cabo la limpieza en los hogares, banquetas, alcantarillas y conductos de agua, a fin de estar mejor preparados y evitar situaciones de riesgo ante la temporada de ciclones y huracanes, sobre todo en los meses de agosto, septiembre y octubre, que se caracterizan por las lluvias torrenciales.

“No caigamos en excesos de confianza, recuerden que en la entidad las temporadas de lluvias suelen ser muy complicadas y causan afectaciones. Chiapas es muy bonito pero su condición geográfica también lo pone en riesgo ante los fenómenos meteorológicos. Hasta ahora no hay daños materiales graves ni nada que lamentar respecto a lesiones o pérdidas de vidas humanas, pero hay que seguirnos cuidando”, apuntó.

Asimismo, sostuvo que las autoridades federales, estatales y municipales continúan con las acciones casa por casa para prevenir el Dengue, Zika y Chikungunya, y convocó a las y los chiapanecos a sumarse a las tareas preventivas en los hogares, desechar los cacharros, reforzar el sellado de recipientes de agua y evitar acumulación de basura o agua en patios o terrenos, pues esto impedirá la reproducción del mosquito y abonará al cuidado de la salud de las familias.

Destacó que Chiapas va bien en el combate a las enfermedades transmitidas por vectores, muestra de ello es que en 2018 era la entidad con la tasa más alta de casos y de muerte por dengue, pero gracias a las inversiones y el trabajo conjunto, se ha logrado bajar de manera importante esta problemática de salud, incluso de 2021 al 2023 no se ha registrado ninguna defunción por Dengue, Zika o Chikungunya, al tiempo de precisar que, aunque son resultados alentadores, hay que seguir fortaleciendo el autocuidado.

“Cuando llegamos al gobierno a finales de diciembre de 2018 éramos vergonzosamente el primer lugar en muertes y enfermedades causadas por el dengue; ahora es otro panorama porque los casos se presentan de manera mínima. Todas las autoridades hacemos causa común, pero es fundamental el apoyo del pueblo para continuar en el combate del dengue, zika y chikungunya, así que la convocatoria es a prevenir”, manifestó.

En el marco de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, que contó con la presencia de la titular de la Secretaría de Igualdad de Género (Seigen), María Mandiola Totoricaguena, el Gobernador reconoció el trabajo conjunto que se lleva a cabo en materia de capacitación y concientización en los municipios, así como el fortalecimiento de las acciones para garantizar bienestar, seguridad, respeto de los derechos humanos y una vida libre de cualquier expresión de violencia a las niñas y mujeres.

En su intervención, la secretaria María Mandiola señaló que, en este periodo, se generaron 945 expedientes en respaldo a mujeres en situación de violencia, se brindaron 7 mil 383 atenciones integrales de trabajo social, psicología y jurídicas; de igual forma, tres carpetas de investigación, 46 registros de atención y 24 juicios en materia civil y familiar para respaldar a mujeres en casos de violencia, asociación de menores e incumplimiento de responsabilidades alimentarias.

Indicó que a través de Refugios Casa Seigen se brindó respaldo a 28 personas, 10 usuarias, nueve hijas y nueve hijos, quienes reciben servicios integrales como enfermería, psicología, jurídicos, trabajo social, recreación, entre otros; y por medio de las Caravanas Comunitarias se generaron 646 expedientes en respaldo a mujeres indígenas y se brindaron 859 atenciones integrales, 307 de trabajo social, 275 psicológicas y 277 jurídicas.

Mediante del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, se emitieron mil 301 casos, 966 agresores hombres, 96 órdenes de protección emitidas y 3 mil 217 servicios de seguimiento otorgados.

Finalmente, la titular de la Seigen detalló que en cuanto a casos de alcance regional se registró la participación de 37 municipios, donde se brindó capacitación en materia de género a personal de seguridad pública, respaldo y protección a víctimas, prevención de la violencia contra la niñez, recorridos preventivos en colonias y rancherías, entre otras. Boletín Oficial