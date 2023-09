AMLO Emite Discurso por el V Informe de Gobierno

*Destaca Obras como el Tren Maya, la Refinería de “Dos Bocas”, el Tren Transítsmico, así como los Programas Sociales de su Gobierno

Campeche.- La principal proclama del presidente Andrés Manuel López Obrador en su quinto informe de gobierno fue: “Arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios” y lo hizo entre sus funcionarios de gabinete legal, ampliado, gobernadores, funcionarios de Campeche, una cúpula empresarial, y desde afuera, el pueblo.

Por primera vez un presidente salió de la capital del país para rendir un informe de gobierno, en este caso fue el último de López Obrador antes de las próximas elecciones presidenciales, en un discurso dentro de un centro de convenciones, con el encargo a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de entregarlo a la Cámara de Diputados.

A la sede del informe llegaron los empresarios que siempre se han visto cercanos a su gobierno, como Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta y uno de los que más temprano llegó, así como los dueños de las firmas que participan en la construcción del Tren Maya; también uno de los más destacados del país, Carlos Slim, quien llegó media hora tarde a la cita.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar también estuvo entre los invitados especiales.

En las primeras frases que pronunció el mandatario federal fue triunfalista ante el modelo que ha propuesto en su llegada al gobierno.

“En los casi cinco años de mi gobierno ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo denominado Humanismo Mexicano, resumido en la frase de que ‘por el bien de todos, primero los pobres’, es eficaz y funciona de manera excepcional” y señaló la “enseñanza mayor del fallido modelo neoliberal o neoporfirista es que la apuesta por el progreso material sin justicia es política y socialmente inviable, y que, a la larga, está condenada al fracaso”.

La falla de origen en esos sexenios, dijo, consistió en “pasar por alto que la simple acumulación de riqueza, sin procurar su equitativa distribución, produce desigualdad y graves conflictos sociales”. La clave en su gobierno, reafirmó, es la lucha contra la corrupción”.

El primer embate del jefe del Ejecutivo fue contra del Poder Judicial, por ser “urgente e indispensable” que se reforme el Poder Judicial.

“Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos”, señaló.

Reducción de la pobreza, a pesar de la pandemia y Ucrania

En medio de más de 12 interrupciones de aplausos de los asistentes, el jefe del Ejecutivo consideró relevante convertir en una realidad su sueño: “Entre todos y desde abajo hemos logrado reducir la pobreza y la desigualdad, se redujo la pobreza y la desigualdad, algo que no ocurría en México desde hacía décadas”.

Se basó en los datos del Inegi y del Coneval que, afirmó, coinciden en que de 2018 a 2022 la reducción de la tasa de pobreza fue de 5.6 por ciento, al pasar de 41.9 a 36.3. “Esto significa que, a pesar de la caída en la economía por la pandemia y a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, que produjo inestabilidad económica, financiera en el mundo, sobre todo inflación, las políticas públicas de nuestro gobierno lograron que salieran de la pobreza cinco millones de personas”.

En ese periodo de cuatro años, destacó, la desigualdad de ingresos entre los más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces. Y diferenció que con Felipe Calderón, en 2010 los ingresos por personas, en comparación con 2022, se redujo de 36 a 17 veces, es decir, se redujo la mitad.

El presidente López Obrador ejemplificó que Chiapas ocupó el primer lugar en el país en cuanto a disminución de la pobreza con 10.6 por ciento; en Tabasco se redujo en 9.9 por ciento; en Hidalgo, en 8.9 por ciento; en Veracruz, en 8.5 por ciento; en Guerrero, en 7.5 por ciento; en Oaxaca se redujo la pobreza en 5.9 por ciento; en Yucatán, en 5.2 por ciento; en Puebla, en cuatro por ciento; en Campeche, en 3.9 por ciento; y en Quintana Roo, en 3.2 por ciento.

Ante los empresarios como invitados especiales, se hizo una aclaración: “El que haya bajado la pobreza y la desigualdad no quiere decir que le fue mal a los de arriba; también empresarios, incluso banqueros, han obtenido ganancias razonables, lícitas”.

El ejemplo fue que los banqueros han obtenido, en algunos casos, utilidades históricas; pero en su gobierno señaló que se prioriza el desarrollo del sureste “porque era justo y necesario”, por el abandono de esta región por tanto tiempo y un crecimiento desequilibrado en el país.



“¿Qué es lo que estamos haciendo? Destinando más inversión pública al sur sureste, equilibrando. Queremos que le vaya bien a quienes viven en norte, que lo merecen; que le vaya muy bien a los que viven en el centro del país y también que haya justicia y les vaya bien a los que viven en el sur y en el sureste de México”, aseguró.Promesas por cumplir y declinacionesEn poco menos de hora y media y acompañado por su esposa Beatriz Gutierrez Müller, el presidente recordó algunas fechas en que cumplirá anuncios en materia de salud, energética y de infraestructura, para los que apresuró a sus encargados a cumplir con los plazos.Entre ellos, el mismo día del informe la refinería Dos Bocas, en Tabasco, se inició la producción de petrolíferos “¿Así es no, Rocio?”, preguntó a Nahle, secretaria de Energía.También en diciembre, afirmó, “estará terminada la planta coquizadora de Tula y en julio del año próximo la de Salina Cruz. ¿Verdad, Guadalupe? Ambas con una inversión de seis mil 500 millones de dólares y con una capacidad de convertir combustóleo en 160 mil barriles diarios de combustibles, gasolinas; sobre todo, de más calidad y menos contaminantes”.En cambio, también celebró que algunos de sus funcionarios declinaran sus aspiraciones electorales para quedarse en su proyecto de gobierno. Enfatizó el caso de Zoé Robledo quien se mantendrá al frente del IMSS, en especial para el IMSS Bienestar, aunque “estaba bien posicionado en las encuestas”, reconoció.“Entonces, sí, estaba yo un poco preocupado porque, imagínense, cambiar de dirección para un programa como este, que es prioritario. No le dije nada porque, pues yo respeto mucho, somos libres y servimos en todo y uno debe estar trabajando en lo que a uno le gusta, porque aquí lo que cuenta son las convicciones”, expuso.El presidente relató que ya estaba pensando en el relevo y aunque expuso que hay “muchos buenos cuadros, pero Zoé ha resultado muy bueno; y además, cambiar… de repente, hace como una semana que pide, que le urgía a hablar conmigo, y va y me dice: ‘Fíjese que ya pensé bien’”. Sus razones, afirmó, son sus convicciones y su compromiso con el proyecto del líder y fundador de Morena. “Me dijo también: ‘Y estoy joven’. Claro. Pero lo que me dijo es que renunciaba a buscar ser candidato en Chiapas y se quedaba a trabajar. Entonces, por eso ahora con más firmeza sostengo que vamos a entregar un buen sistema de salud pública”.Combate a la inseguridad con “pueblo uniformado”El mandatario federal destacó que en materia de seguridad pública “está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia” y manejó que en los delitos del fuero federal se han reducido en 24 por ciento; el homicidio, en 17 por ciento; el robo, en 26%; el feminicidio, en 29%; el robo de vehículo, en 44%; y el secuestro en 80%.De las fuerzas armadas expresó que “en vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, servidores públicos ejemplares, trabajadores leales y patriotas”.Cuatro gobernadores de la oposición acudieron a Campeche para este quinto informe: de Jalisco, Enrique Alfaro; de Durango, Esteban Villegas; de Yucatán, Mauricio Vila; y del Estado de México, Alfredo del Mazo, ante quien expuso el nombre que llevará el tren interurbano México-Toluca.“Ya se le puso nombre, ya se le bautizó, porque ahí está el cerro de Las Cruces, donde Hidalgo tomó una decisión histórica porque tenía ahí la Ciudad de México para tomarla (…) Pero era un humanista y pensó que iban a haber muchos muertos y no tomó la decisión, y por eso se alargó la consumación de la Independencia”, afirmó.Agregó que “a él sí no le perdonaron nada, porque lo fusilaron poco después en Chihuahua y le cortaron la cabeza. Y como él había propuesto la abolición de la esclavitud, en escarmiento la cabeza de Hidalgo la exhibieron 10 años en la plaza principal de Guanajuato.Por este cura rebelde, que es el padre de nuestra patria, el Tren Toluca – Ciudad de México se va a llamar ‘El Insurgente’”.Al afirmar que es un timbre de orgullo que regresen los trenes de pasajeros, también destacó la presencia del mandatario de Jalisco, de Movimiento Ciudadano.Hacia el final de su mensaje el presidente de origen tabasqueño se comprometió a seguir “caminando hacia los sublimes ideales de la democracia, la democracia verdadera, la justicia, la igualdad, la libertad, la fraternidad y la soberanía”.En su administración, dijo, no se admite “nada de corrupción, nada de extravagancias, nada, cero autoritarismo; nada de clasismo, nada de racismo, nada de discriminación.Democracia, sí; oligarquía, no. Honestidad, sí, corrupción, no; Justicia y fraternidad, sí, pobreza y desigualdad, no”, y lanzó cuatro vivas, uno a Campeche y el resto a México.Fue despedido entre aplausos e intentos por acercarse a él, gobernadores de Morena, sus funcionarios, los del gobierno campechano, por ser sede; y con un paso rápido para trasladarse a la estación San Francisco, Campeche e iniciar el recorrido de supervisión, por primera vez a bordo del Tren Maya.