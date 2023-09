Se Registra Zafarrancho Entre Combistas por Transporte Pirata en la Zona Alta de Tapachula

*Exigen Intervención de la SMyT.

Tapachula, Chiapas; 1 de Septiembre de 2023.- La disputa de la ruta Tapachula – 5 de Mayo, entre las Cooperativas de Servicio de Transporte Colectivo Chicharras y Ámbar, ocasionaron un accidente, en donde una menor de edad resultó con lesiones.

Al parecer, el encontronazo entre las unidades 49 y 07 a la altura del Club Campestre se originó por la pelea entre transportistas por brindar el servicio hacia el ejido 5 de Mayo.

La unidad blanca pertenece a la cooperativa Ámbar de Chiapas, y de acuerdo a la declaración de Alfredo Morales, Comisariado de ese ejido, esa combi cuenta con el permiso de la Secretaría del Movilidad y Transporte para brindar el servicio.

Luego, explicó que una combi de la cooperativa Chicharras, supuestamente propiedad de Jaime N, fue la que provocó el accidente. Por eso, dijo, se manifestaron y no van a quitar el dedo del renglón hasta que el mencionado individuo no invada esa ruta porque no tiene nada que ver ahí.



Por años han sufrido por la falta de servicio que llegue hasta su comunidad, manifestó. “No teníamos combi y caminábamos 2 kilómetros para salir a la carretera y poder abordar una unidad. Ahora el ejido permitió el ingreso de la cooperativa Ámbar con el permiso de la autoridad, para transportarnos, pero eso molestó a la otra cooperativa”.De este conflicto, el chofer de la ruta chicharras de la unidad 42 fue retenido por pobladores de la comunidad y posteriormente puesto a disposición de las autoridades.Minutos después, a la vista de funcionarios municipales y estatales de Tránsito y Vialidad, así como de la Delegación de Transporte Soconusco, un grupo de pobladores detuvieron otra unidad de la Cooperativa Chicharras, bajaron al chofer y le quitaron la llave.Dijo por último que urge la intervención de los servidores públicos antes de que los representantes de estas rutas provoquen un accidente de trágicas consecuencias, por la ambición de acaparar dicha ruta.Cabe mencionar que al inicio de esta misma semana cientos de transportistas de la región bloquearon carreteras de la frontera sur y del Soconusco, precisamente para señalar que la Delegación de la Secretaría de Movilidad y Transporte está permitiendo todo tipo de anomalías, por alguna circunstancia que aún se desconoce, pero se pide se investigar a fondo. EL ORBE/Nelson Bautista