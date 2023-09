Exigen Alumbrado Público En Ejidos de Cacahoatán.

*El Presidente Rafael Chong No Los Escucha

Tapachula, Chiapas; a 03 de septiembre del 2023.- El parque central del ejido “Alianza Ahuacatlán”, del municipio fronterizo de Cacahoatán, Chiapas, se encuentra totalmente a oscuras, debido a que las lámparas que circundan ese espacio de entretenimiento están fundidas desde hace varios meses.

Así lo declaró al rotativo EL ORBE Manuel de Jesús Velázquez Jiménez, comisariado de ese ejido, quien aseguró que además del parque, también las demás calles de ese centro poblacional tienen el mismo problema y por lo tanto, presentan oscuridad.

Indicó que, en el caso de algunas arterias, si algunas lámparas funcionan es porque los mismos vecinos se han cooperado y han comprado el bombillo, pero hay otras partes donde no se puede hacer lo mismo, ya que quienes viven en esas partes son familias de escasos recursos.

Agregó que, al haber oscuridad, quienes se han aprovechado son los delincuentes, ya que han cometido una serie de robos, y no se les puede identificar precisamente por la misma oscuridad. A los jóvenes que van a las tiendas, les han robado sus celulares, entre otros artículos personales.

Asimismo, comentó que viven muchas personas de la tercera edad, quienes ya cayendo la tarde salen a las tiendas a hacer algunas compras, pero por la edad avanzada, ya no alcanzan a ver, tropiezan y caen, lastimándose o provocándose lesiones.

Añadió que, por parte del ayuntamiento municipal que encabeza Rafael In Chong Juan éste hizo el compromiso de arreglar una calle, la denominada “Manuel Villatoro” y esperan que pronto puedan ser atendidos.

Sin embargo, preciso que el gobierno municipal debe de dar prioridad al problema de alumbrado público y por eso exigió que se deben de poner a trabajar y tomar en cuenta sus demandas. EL ORBE/Nelson Bautista