En Pésimas Condiciones la Calle Principal de la Colonia 1 de Mayo

*Autoridades no se Preocupan por Arreglarlas.

Tapachula, Chiapas 03 de septiembre 2023.- En muy malas condiciones se encuentra la calle principal que va a la colonia “1º. de Mayo”, a partir del puente en la 17ª calle Poniente hacia la parte norte, lo que constituye un gran problema tanto para los automovilistas como para los peatones.

En entrevista con el rotativo EL ORBE así lo dio a conocer Jorge Pérez, habitante del lugar quien aseguró que hay grandes encharcamientos, situación que se pondrá peor ya que viene la parte fuerte de la temporada de lluvias que son los meses de septiembre y octubre, y ese camino quedará totalmente intransitable.

Indicó que para muchas personas del sector vulnerable que no tienen recursos para pagar pasajes, para ir al centro tienen que ir caminando, pero resulta que son empapados de lodo cuando junto a ellos pasa cualquier vehículo, ya no hay para donde ubicarse debido a que los charcos ocupan toda la calle.

Agregó que el problema no es solo para quienes viven en la colonia “1º. de Mayo”, sino también quienes viven más arriba, como son los casos de la Xochimilco y El Rinconcito, que tienen que pasar por esa calle para ir al centro de la ciudad.

Por otro lado, tocó el tema de salud. Dijo que lo encharcado de esa calle, puede ser un lugar fértil para el criadero de zancudos porque en muchos lados el agua o lodo están retenidos ya que no hay sistema de cunetas.

Dijo por último que no se explica cómo el Ayuntamiento municipal que encabeza Rosa Urbina Castañeda no se han preocupado por arreglar esta calle, cuando este lugar está en el primer cuadro de la ciudad, a un costado de una tienda departamental y a escasos metros del mercado San Juan. EL ORBE/Nelson Bautista