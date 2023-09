Rutilio Escandón Inaugura el Servicio de Hemodiálisis en el Hospital de la Mujer, en San Cristóbal

En San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el Servicio de Alta Especialidad en Hemodiálisis del Hospital de la Mujer, con la finalidad de que personas que sufran de enfermedades renales, sean atendidas con calidad, calidez y humanismo.

El mandatario mencionó que esta nueva especialidad, así como las mejoras que se han realizado en el Hospital de la Mujer, son parte de la reconversión en infraestructura hospitalaria que se impulsa para atender al pueblo chiapaneco como se merece, pues las personas tenían que acudir a hospitales privados donde una sola terapia de hemodiálisis cuesta alrededor de 3 mil pesos, y hay quienes necesitan hasta dos por semana.

“No teníamos ningún hospital con esta atención gratuita y ahora tenemos unidades de hemodiálisis en San Cristóbal, Palenque, Tuxtla, Comitán, Pichucalco, Tonalá, Tapachula, en fin, de norte a sur, de oriente a poniente, está protegido el estado. Tener este tipo de especialidades tiene un costo importante, pero en el gobierno de la Cuarta Transformación no gastamos, invertimos en la salud del pueblo y no vamos a parar”, aseguró.

A su vez, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, señaló que, en cada obra y estrategia en esta materia, se refleja la voluntad política y el interés del gobernador de transformar el sistema de salud en la entidad, por ello, esta sala especializada, que se suma a la instalada en el Hospital de las Culturas, cuenta con equipo de alta tecnología para garantizar un servicio de calidad para los siguientes 20 años.

Por su parte, el jefe de Distrito de Salud No. II, Octavio Alberto Coutiño, apuntó que con la llegada de estos servicios al Hospital de la Mujer se complementa la atención a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, garantizándoles una mejor calidad de vida.

La directora del Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas, Sofía Aguilar Herrera reiteró el compromiso de quienes integran dicho nosocomio de seguir trabajando con responsabilidad y empatía para la población de la región Altos Tsotsil Tseltal, y sostuvo que este servicio gratuito permite mejorar la calidad de vida de más pacientes con problemas renales. Comunicado de Prensa