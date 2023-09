Delfina Gómez Rinde Protesta Como Gobernadora del Edomex

*Primera Mujer en Gobernar el Estado de México y que no Pertenece al PRI.

Toluca, Méx.; 14 de Septiembre.- Este jueves, Delfina Gómez Álvarez se presentó ante el Congreso del Estado de México para rendir Protesta Constitucional como Gobernadora del Estado de México, para el periodo 2023-2029.

Tras la toma de protesta, Gómez Álvarez se convierte en la primera mujer en gobernar el Estado de México, además de ser la primera, en más de 90 años, que no pertenece al PRI.

Al acto protocolario asistieron 100 invitados, entre Gobernadores, integrantes de la nueva administración y el presidente López Obrador.

Así fue la Sesión Solemne de Toma de Protesta.

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Morelos, en punto de las 16:30 de este jueves 14 de septiembre del 2023, inició la sesión solemne de la Legislatura estatal para iniciar con el acto protocolario en el que Delfina Gómez rindió protesta como Gobernadora.

Al recinto ingresaron los Coordinadores de los grupos parlamentarios acompañando a la Gobernadora electa, el gobernador en funciones Alfredo del Mazo y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta de la Mesa Directiva, Azucena Cisneros, inició con un mensaje de bienvenida para después entonar el Himno Nacional, para cumplir con el artículo 1238 de la Constitución y 61 fracciones 21, 75 y 144 de la Constitución del Estado de México, para ceder la palabra a la maestra Delfina, quien rindió protesta en su carácter de Gobernadora del Edomex, para el periodo 2023-2029.

Discurso.

La maestra Delfina Gómez agradeció la asistencia de funcionarios públicos, medios de comunicación y población del Estado de México, por lo que se comprometió a trabajar de manera coordinada y para lograr lo que quieren los mexiquenses, unidad en el Estado.

«La toma de protesta, que no solo implica algo legal, sino que una parte importante a lo que se refiere la responsabilidad de cada funcionario sobre el servicio público y de bienestar de lo que es la ciudadanía, por eso agradezco mucho la asistencia y quise decirlo porque es importante de dejar claro que lo más importante es el trabajo de unidad, de colaboración», señaló.

Delfina Gómez señaló «protesto guardar y hacer guardar la constitución política de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido». Sun