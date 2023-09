Pobladores de Fracción Galeras y Las Palmas Bloquean Carretera Rural por Inseguridad y Caminos Destrozados

*Liberan Patrulla que Mantenían Retenida Desde Hace una Semana.

Tapachula, Chiapas; 14 de Septiembre de 2023.- Debido a la total inseguridad y a los constantes robos que hay en la zona media alta del municipio de Tapachula, así como por los caminos destrozados, la mañana de este jueves comuneros bloquearon la carretera principal a la altura de Las Palmas.

Leonardo Vázquez señaló que no hay ninguna vigilancia policíaca en esas arterias viales, dando margen para que se propague la inseguridad en dicha zona.

Este problema no es solo de una comunidad, sino de todas las que están enclavadas en esa zona tales como El Retiro, Manacal, Galeras, El Refugio, Las Palmas, entre otras, quienes vienen sufriendo esos problemas, indicó.

En entrevista para Periódico EL ORBE, dijo que por lo despedazado de ese camino, los cuales presentan infinidad de baches, los pobladores procuran tener motocicletas para transportarse, ya que con ellas pueden evadir los baches. Sin embargo, estos vehículos son los más perseguidos por los delincuentes.

Por eso, dijo, los habitantes de las comunidades afectadas se reunieron y decidieron bloquear el camino principal, para exigir al ayuntamiento municipal que preside Rosa Urbina Castañeda para que pidan al Ejército, a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal o la propia Policía Municipal, que realicen patrullajes y les brinden seguridad.



Por su parte, Claudia Rabanales, del ejido Galeras, indicó que fue habilitado un camino provisional en donde han cometido al menos 5 asaltos, en tan sólo una semana.“Aquí no sube el policía municipal, el Ejército, no sube nadie, por lo que armados de valor, con palos, piedras y machetes decidimos defendernos de los delincuentes nosotros mismos porque día tras día son más los asaltos en ese camino”, manifestó.Les roban celulares, dinero, todas sus pertenencias, insistió, y los ladrones han desvalijado a muchas personas, por eso exigen que la Policía Municipal se ponga a trabajar.Finalmente, los comuneros dijeron que la patrulla retenida en esas comunidades no estaba secuestrada, fue un acuerdo que se tomó entre pobladores y autoridades del municipio en días atrás, donde ellos se comprometían patrullajes en esa zona y cuando los elementos de las diversas corporaciones llegaran a esos lugares, la unidad sería entregada, cosa que hasta ayer jueves no se había cumplido el acuerdo, sin embargo, debido al diálogo que ya se tuvo, dicha unidad fue entregada.Cabe mencionar que el Ayuntamiento mandó a escuchar la inconformidad de esas personas al secretario municipal, Roberto Fuentes, en representación de la Alcaldesa, que no llegó. EL ORBE/Nelson Bautista