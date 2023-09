Consulados y Gobiernos Extranjeros se Deslindan del Problema Migratorio en México

*Todos los Gastos son Pagados con Impuestos de los Mexicanos.

Tapachula, Chiapas; 13 de Septiembre de 2023.- Las oficinas diplomáticas instaladas en territorio chiapaneco, sobre todo las que provienen de Gobiernos de Centro y Sudamérica, se han deslindado del grave problema migratorio que se enfrenta en el sur de México, y le dejan toda esa responsabilidad y las soluciones a los gobiernos locales.

Por ello, el Gobierno mexicano no solo debe impulsar una ley para que los millonarios gastos que ocasionan los éxodos hacia territorio nacional se absorban por los Gobiernos de esos países de origen, es decir, que ellos se preocupen por sus connacionales y no solo hagan como que están preocupados y que los atienden.

Así se expresó en entrevista para rotativo EL ORBE, César García Jiménez, presidente del grupo empresarial «Procentro», quién indicó que todos esos millones de Pesos que México destina a cada día por concepto a la atención de los migrantes, debería mejor ser utilizados para los propios mexicanos, pues todavía no han sido superados los rezagos ancestrales en algunos Estados, como el caso de Chiapas, el cual sigue teniendo primer lugar en marginación y pobreza. Por lo tanto, se les está quitando el dinero a los pobres para mantener a los grupos de indocumentados.

En ese mismo sentido, subrayó que los impuestos de los mexicanos están sirviendo para darles servicios gratuitos a esa comunidad flotante sobre todo en materia de educación, alimentación, empleo, asistencia social, proyectos productivos, entre otros que los «gobiernos de sus países de origen no tuvieron la capacidad de darles, ni tampoco el interés».

Al contrario, agregó, con la salida masiva de todas esas personas de sus propias tierras está sirviendo a sus gobiernos para quitarse de grandes problemas, incluyendo aquellos relacionados con la pobreza y la miseria, así como sus derivados incluyendo los graves problemas de salud y de inseguridad por la que atraviesan.

Por eso insistió que, esa iniciativa obligaría a los Consulados a tener que rentar o construir sus propios albergues o instalaciones para el refugio provisional de sus paisanos, mientras logran la obtención de los documentos que les permitan transitar por territorio mexicano sin ser detenido hasta llegar a la frontera norte, que para la gran mayoría es su destino final.

Comentó también que esas oficinas consulares y sus albergues deben estar instalados en el municipio de Suchiate, que es la franja limítrofe con Guatemala, para no hacer caminar cuarenta kilómetros a sus connacionales en busca de ser escuchados, o sea, los Cónsules deben de salir de su zona de confort y plantear a sus gobiernos las estrategias que sean necesarias para sumarse a la solución de los problemas y no hacerlos más grande, como lo que está ocurriendo en México.

En el sexenio pasado se logró aplicar un programa que permitía realizar los trámites de la tarjeta de visitante por razones humanitarias desde los países de origen y con ello la migración era de menos del 10% de lo que es ahora, dijo, «pero con las ocurrencias impuestas en este gobierno, las cosas se salieron de control».

Luego se refirió a que esos migrantes de Tapachula utilizan el primer cuadro de la ciudad como baño público en el que pueden defecar en las banquetas, calles, entradas de locales comerciales y donde quieran, además de acampar y utilizar esas áreas públicas como centro de reunión, provocando que la clientela se aleje, las ventas se desplomen y la economía de Tapachula vaya cada día peor.

También menciono que la cultura de la gran mayoría de ellos es de tirar la basura en donde les plazca y la única idea que pudieron pensar las autoridades municipales fue la de colocar contenedores a cada media cuadra en la parte comercial y turística de la localidad, y ahora esos recipientes están colapsados por que los camiones recolectores pasan cuando quieren y en los últimos días se ha generado un problema mayor, sobre todo en el tema de contaminación.

Aun cuando reconoció que no se sabe a quién se le ocurrió semejante idea, lamentó que este año los contenedores vomitando basura sean los adornos patrios con los que se recibe al turismo. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello