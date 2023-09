Tapachula Colapsada con la Presencia de 150 Mil Migrantes

*EL ENCARGADO DE MOVILIDAD DE LA DIÓCESIS CATÓLICA SEÑALÓ QUE MILES DE EXTRANJEROS HAN QUEDADO VARADOS ANTE LA LENTITUD DE LOS TRÁMITES EN LA COPMAR E INM.

Tapachula, Chiapas; 20 de Septiembre de 2023.- Con la situación de los migrantes en Tapachula, se considera que esta Ciudad ya está totalmente colapsada, pues hay casi 150 mil migrantes por la oleada que está saliendo de Cuba y de Venezuela.

De esa forma lo comentó el presbítero César Agustín Cañaveral Pérez, responsable del albergue diocesano “Belén”, quien en entrevista concedida a rotativo EL ORBE, aseguró que el colapso de migrantes en Tapachula no es de ahora, sino desde el 2018.

La Ciudad ya se desbordó, añadió, pero el fenómeno sigue caminando y mañana la propia capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez, podría estar igual, por las nuevas oleadas de indocumentados, porque incluso ya se ven a estas personas por las calles de esa gran Ciudad.

Para los migrantes dijo que no ha sido fácil su estancia en Tapachula, ya que también han sufrido toda clase de abusos, como el hecho de vivir hacinados o los altos cobros de rentas de casas que se ha vuelto una industria para los dueños de viviendas.

Según su versión, esos abusos en los cobros de rentas, por ejemplo, deben ser detectados y de ser posible, denunciarlos ante las autoridades. Y en este asunto, el mismo Gobierno local puede intervenir.

Desde las primeras caravanas, estas ya eran un desafío muy fuerte para el Gobierno mexicano, manifestó. Ese tema, al menos aquí en Tapachula, planteó que la respuesta no ha sido eficaz, sobre todo en lo que corresponde a derechos humanos, y aunado a esto el Gobierno ya no tiene cómo dar respuesta a estos nuevos éxodos migratorios.



Dio a conocer que ya viene la otra oleada de migrantes, la cual está saliendo de Panamá, y el día de mañana ya va a estar acá. Por eso, opina que aquí se necesita una intervención internacional, porque ya no puede el Gobierno Estatal ni el Federal.El problema es que toda esa gente viene a permanecer acá en Tapachula. Y ese grupo no es la migración de siempre, de Guatemala, Honduras y El Salvador, sino que ahora es intercontinental, con nuevos rostros, culturas, categorías y la respuesta del Gobierno hasta ahora no ha sido adecuada.Asimismo, que los que vienen pueden estar mal informados desde sus países de orígenes, ya que muchos llegan con engaños, les ofrecen tanto y eso hace que atraiga a más personas.Hoy, los migrantes ingresan con engaños, y por eso se declara que existe una desesperación de salir, porque no cuentan con algún documento.Mientras, comentó que la Comisión Mexicana de Ayuda Para Refugiados (COMAR) ya está devastada, es algo que ya ni siquiera pueden detener, pregunten a cuántos les han dado respuesta cada día, los que quedan afuera, y los que están en los albergues.«El discurso del gobierno federal en torno a una migración ordenada no existe. Por el contrario, es desordenada», sostuvo el también encargado de la Movilidad Humana de la Diócesis Católica en la Región Soconusco. EL ORBE/Nelson Bautista