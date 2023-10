Disturbios en Guatemala Mantienen Varados a 25 Mil Migrantes en la Frontera con México

Ante las protestas y cierres de carreteras en Guatemala, las entradas y salidas en la frontera de ese país están paralizadas.

*ANTE EL BLOQUEO DE CARRETERAS, NO PUDIERON SEGUIR SU CAMINO HACIA TAPACHULA. AVANZAN LENTAMENTE POR CAMINOS DE EXTRAVÍO.

Tapachula, Chiapas; 11 de octubre del 2023.- Los problemas post electorales en Guatemala han provocado en los últimos días el cierre temporal de empresas, la cancelación total de vuelos y corridas del transporte, así como infinidad de bloqueos carreteros y actos de violencia, que se teme van a continuar y que incluso podrían empeorar.

Además, miles de migrantes han quedado varados y ya no pudieron continuar su viaje caminando con rumbo a Tapachula, en Chiapas, porque temen ser agredidos durante los disturbios en las jornadas de protestas.

Miguel Ángel N, un migrante de Honduras que logró avanzar en solitario por caminos de extravío y llegar hasta Tapachula, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que «hay una gran contención allá que no dejan pasar a nadie, son unas 25 mil personas que tienen retenidas».



De acuerdo a su versión, los problemas se agravan porque en aquella nación «todo es plata. A mí me robaron en el camino y ahí no se escapa nadie y por eso la gente prefirió no pasar, por su propia seguridad, ya que muchos vienen con familias, niños y personas enfermas».Por eso consideró que ha bajado hasta en un 80 por ciento la llegada de indocumentados a Tapachula en las últimas dos semanas «por esa retención bárbara».Reconoció que la situación se está agudizando porque la gente ya está desesperada por pasar esos bloqueos y llegar lo más pronto posible.Se cree que, en cualquier momento, el gobierno de ese país restablezca el estado de derecho y abra las vías de comunicación. De ser así, todas esas miles de personas partirán rumbo a Tapachula y llegarían horas después, aunque mientras eso ocurre, se seguirán acumulando. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello