Líderes de Morena se Reúnen con Aspirantes a Coordinadores de 9 Estados y Firman Acuerdo de Unidad

* Mario Delgado, Claudia Sheinbaum y 54 aspirantes a coordinadores cerraron filas para mantener la unidad en el movimiento.

* AFIRMARON QUE NO HABRÁ FAVORITISMOS PARA ELEGIR LAS CANDIDATURAS A LAS NUEVE GUBERNATURAS EN 2024.

Ciudad de México; 16 de Octubre.- Liderazgos de Morena afirmaron que no habrá favoritismos para elegir las candidaturas a las nueve gubernaturas en 2024, al tiempo que los aspirantes cerraron filas para mantener la unidad en el movimiento.

El dirigente de Morena, Mario Delgado, se reunió con la coordinadora de los comités de defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, y con los 54 aspirantes a las nueve gubernaturas que se renovarán en 2024, para explicarles las reglas de la encuesta que definirá a los coordinadores en cada entidad.

Además, firmaron un documento en el que se comprometieron a respetar los resultados, así como el criterio de paridad de género.

Sheinbaum Pardo afirmó que la unidad del movimiento está por encima de todos y que se respetará la voluntad de las personas en las encuestas: «No hay favoritos. Es una decisión que le corresponde al pueblo de cada una de las entidades con las encuestas, y de todos los que participan, será a partir de una valoración de quién quedó mejor posicionada en las encuestas en términos de género y confiamos en los compañeros, en que va a haber unidad de nuestro movimiento», comentó.

«Todos están de acuerdo en el proceso, en cómo se va a llevar a cabo la encuesta, que es el mejor instrumento que tenemos para poder definir quién decide el pueblo en cada una de las entidades de la República», apuntó.

Delgado Carrillo precisó que se respetarán los criterios de paridad de género que determinen las autoridades electorales, ya sean cinco o cuatro mujeres.

«Se respetará lo que manden las autoridades electorales, serán cuatro o cinco ganadores o ganadoras, dependiendo de lo que se fije, si serán cinco o cuatro mujeres se va a respetar. Morena ha sido un partido promotor de la participación política de las mujeres, así lo demuestra que, de 2021 a la fecha, ha postulado más mujeres que hombres en las candidaturas y nosotros, por supuesto vamos a respetar esa disposición por convicción, no porque lo ordenen las autoridades», consideró.

Detalló que en la reunión explicaron a los aspirantes la encuesta y metodología, cuáles van a ser las preguntas, cómo se van a medir, cómo se van a ponderar y cómo se va a llegar al resultado final.

«Ya quedó claro cómo va a ser el proceso de encuestas y firmaron un documento que conocen el proceso, conocen la metodología y van a aceptar el resultado. Pusieron su nombre, su firma y se lo entregaron en mano a Sheinbaum Pardo», dijo.

«También una carta donde aceptan los criterios de género. Que se tendrá que aplicar el criterio de género. Entonces, la misma generosidad que tiene Morena con ellos quedaron de tenerlas ellos con el movimiento», añadió.

El líder morenista explicó que las encuestadoras se van a elegir a partir de la viabilidad que tienen para hacer el ejercicio; pero, sobre todo, que no hayan publicado algún sondeo recientemente en las entidades.

Recordó que se realizarán dos encuestas espejo y una del partido, para definir las candidaturas, cuyos resultados se darán a conocer el 30 de octubre.

Sobre la publicidad de los aspirantes, indicó que tiene que haber deslindes políticos, jurídicos y financieros, y si hay quejas, se van a atender. Sun