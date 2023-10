Abren Carreteras en Guatemala Durante Algunas Horas y Pasan Cientos de Personas

*La Mayoría son Migrantes.

Tapachula, Chiapas; 16 de Octubre del 2023.- Los manifestantes en Guatemala que mantenían bloqueadas cerca de cien carreteras en el país, decidieron retirar esas interrupciones viales durante algunas horas de este lunes y con ello lograron cruzar alrededor de 10 mil migrantes, turistas y comerciantes.

Irineo Mújica Arzate, director de la Organización Internacional «Pueblos sin Fronteras», dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que ya había demasiada presión en las comunidades ubicadas en la franja fronteriza de ese país con Chiapas, luego de dos semanas de protesta pos electorales.

El éxodo se había ido acercando a la frontera con México, comentó, pero las manifestaciones impedían el paso, además de que los turistas y las personas dedicadas al comercio de un lado hacia el otro en el en ambas naciones se habían estado sumando y estaban a punto del enfrentamiento social.

Ante ese panorama, los manifestantes abrieron a la medianoche algunos de los caminos, con la aclaración de que los conflictos con el Gobierno Federal siguen vigentes hasta que no se atiendan los reclamos, que tienen que ver con los resultados de la contienda nacional celebrada hace tres meses.

Derivado de eso desde la madrugada empezó la movilización de personas. Algunas lo hicieron por los puntos oficiales, mientras que otros utilizaron las balsas sobre todo para el paso de las mercancías de diversos tipos.

Según su versión, desde esas horas emprendieron su camino rumbo a Tapachula y de inmediato se fueron concentrando hacia las instalaciones del parque ecológico, habilitado como oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados (COMAR), al sur de la Ciudad.

Por lo mismo, para media mañana ya había unos 7 mil extranjeros exigiendo a las autoridades federales mexicanas la expedición de una forma migratoria múltiple (FMN) o cualquier otro documento que les permita recorrer todo el territorio nacional hasta llegar a la frontera norte sin ser detenidos.

Insistió que ahora no solamente los traficantes de seres humanos controlan la movilización de toda esa gente desde Venezuela hasta que llegan a los límites con Estados Unidos, aunque también -indicó- también cuerpos policiacos locales están extorsionando a cada persona que pase con al menos 20 Dólares, como el caso de Guatemala en que han denunciado hasta seis pagos de cuotas durante el poco trayecto que realizaron.

Para prueba de ello, abundo, los traficantes llevan a los grupos de acuerdo a los intereses de cada país, «porque de esa manera le piden millones de dólares a los Estados Unidos para la contención». Por eso, afirmó, en esta ocasión la gran mayoría de esa movilización la conforman originarios de Haití y Cuba, mientras que los orientales y de nacionalidades restringidas los conducen en grupos especiales y en mejores condiciones, es decir, utilizan hoteles para hospedarse y aviones para llevarlos, con documentos oficiales.

Dejó en claro que la retención en Tapachula ha servido para cotizar el paso de todas esas personas, mantenerlos en la frontera sur de Chiapas o repatriarlos. Sin embargo, que el problema sigue siendo la falta de atención de parte del Instituto Nacional de Migración (INM), porque no lo deja pasar hasta que viene la orden de arriba. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello