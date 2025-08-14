Habitantes de “Solo Dios” advierten posible enfrentamiento por disputa territorial

Tapachula, Chiapas, 14 de agosto de 2025.- La tensión en el predio Solo Dios ha alcanzado un punto crítico, los habitantes de esta colonia popular lanzaron un contundente llamado al ayuntamiento de Tapachula, advirtiendo que podrían recurrir a la fuerza para desalojar a un grupo que acusan de invadir ilegalmente sus tierras, ante la falta de intervención de las autoridades.

Patricia Figueroa Hernández, presidenta de la asociación civil “Solo Dios por la Libertad y la Justicia”, expresó su inconformidad luego de que el gobierno municipal cancelara una reunión con representantes del COPLADEM.

Dijo la suspensión fue provocada por la presencia de los presuntos invasores en el palacio municipal, lo que calificó como un acto de permisividad por parte de las autoridades.

No entendemos cómo pueden darles más atención a quienes vienen a usurpar terrenos. Dónde está la autoridad, cuestionó.

La disputa por el terreno se arrastra desde hace más de una década, impidiendo que unas 150 familias accedan a servicios básicos como agua potable y drenaje, situación que ha generado problemas sanitarios y ambientales en la zona.

Otra de las residentes, Claudia Rojas, exigió al alcalde Yamil Melgar que no continúe respaldando, según dijo, a miembros del grupo MAO-LN, a quienes acusó de carecer de documentación legal sobre el predio. EL ORBE/ Mesa de Redacción.