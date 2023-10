Inaugura REC Reconversión de las Oficinas Centrales de la Secretaría de Salud

Al inaugurar la reconversión de las Oficinas Centrales de la Secretaría de Salud, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que estas acciones corresponden a la labor que realiza el personal de esta institución, en la que desde el inicio de este gobierno han mantenido una dinámica de trabajo y atención a la población.

Manifestó que además de que en las unidades médicas no había medicinas ni insumos, las instalaciones estaban deterioradas y en el abandono, y estas oficinas no eran la excepción, por lo que el reclamo de las y los trabajadores era justo. De esta forma, el mandatario subrayó que se ha priorizado la salud y ahora se busca el beneficio del pueblo, pero también de la fuerza laboral porque es parte de la justicia social.

“La salud es lo más urgente y miren todo lo que hemos alcanzado porque la clave es que estamos todas y todos unidos, hacemos un trabajo profesional y humano, y eso no tiene precio para la salud de Chiapas. Cuando lo podemos hacer así, el resultado es que nos convertimos en heroínas y héroes de batas blancas. Así que no solamente les agradezco, les expreso mi admiración y respeto como trabajadores de este gran sector que es la salud”, expresó.

Luego de destacar el trabajo conjunto que se realiza con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Escandón Cadenas precisó que se han entregado 6 mil 100 bases a las y los trabajadores de la salud y el resto se pretende abarcar el próximo año, asimismo, dijo que se ha reconvertido más del 85 por ciento de las unidades médicas.

En este marco, el gobernador otorgó oficios de asignación de plazas y reconocimientos por años de servicio a personal de la Secretaría de Salud; también entregó un reconocimiento a la directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, Adriana Gómez Bustamante, porque este laboratorio obtuvo el primer lugar en la evaluación del desempeño técnico de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

A su vez, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, resaltó que la reconversión de estas instalaciones en la que se invirtió más de 46 millones de pesos, se cumple una demanda de 40 años y uno de los objetivos de esta administración al contar con infraestructura digna para la fuerza laboral; agregó que con las plazas otorgadas “tienen seguridad laboral y seguirán dando lo mejor, en unidad, armonía y con justicia social». Comunicado de Prensa