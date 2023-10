Piden Reforzar Medidas Preventivas Ante Lluvias por Entrada de Canal de Baja Presión

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas pidió a la población mantener las medidas preventivas y alejarse de los ríos, arroyos y las montañas ante el riesgo de inundaciones y deslaves, pues la entrada de un canal de baja presión provocará lluvias en gran parte del territorio estatal, con mayor intensidad en la Región Soconusco.

“Estamos en la última etapa de la temporada de lluvias, así que el exhorto es a no bajar la guardia ni caer en excesos de confianza, hay que hacer caso a las recomendaciones preventivas de protección civil y alejarse de las zonas de riesgo para evitar situaciones que pongan en peligro el patrimonio, la integridad y la vida, tanto propia como de los seres queridos”, apuntó.

Destacó que gracias a las brigadas de fumigación casa por casa y a que la población se ha sumado a las acciones de prevención en los hogares, en Chiapas se ha logrado disminuir los contagios del mosquito del Dengue, Zika y Chikungunya, sin embargo, enfatizó el llamado a seguir haciendo causa común para evitar estas enfermedades provocadas por vectores.

En este sentido, el mandatario reiteró la convocatoria a las familias chiapanecas a mantener limpios los patios, conductos de agua, las banquetas y alcantarillas, desechar cacharros y no acumular basura, no generar encharcamientos y sellar bien los recipientes de agua, pues de esa manera se eliminan los criaderos del mosquito.

Durante la Mesa de Seguridad, Escandón Cadenas señaló que las aeronaves oficiales continúan al servicio del pueblo en la atención de emergencias en materia de seguridad, protección civil y, principalmente, de salud, lo que ha permitido salvar muchas vidas, por ello, indicó a las y los chiapanecos que, en caso de estar en alguna situación de riesgo, llamen al 911 para ser atendidos de forma inmediata.

“Este Gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno democrático que prioriza el bienestar del pueblo, por ello, estos equipos modernos, como los aviones y helicópteros los ponemos al alcance de todas y de todos sin ninguna condición ni distinción, pues el deseo es atender lo más valioso de las personas: la salud y la vida”, concluyó. Boletín Oficial