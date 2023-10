Promueve REC Acciones Preventivas en la Salud de la Mujer y Contra el Dengue, Zika y Chikungunya

El Gobernador reiteró el llamado a la población a cuidar y atender su salud como un asunto prioritario.

En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas puso en marcha las acciones preventivas en la salud de la mujer, bajo el lema “Cáncer de mama: la prevención, detección temprana y el tratamiento oportuno salva vidas”, por lo que reiteró el llamado a la población a cuidar y atender su salud como un asunto prioritario y a ser promotores activos de una vida saludable.

“La clave para combatir y erradicar diversos padecimientos es la prevención; por ello, me da gusto constatar que la salud en Chiapas se está atendiendo, al enfocar la atención en dos asuntos importantes: el combate al cáncer de mama y al dengue, zika y chikungunya. Es fundamental que participemos activamente en este tipo de acciones, revisarse permanentemente y acercarse a la unidad médica más cercana para atender cualquier indicio, aunque no tengamos ningún malestar”, apuntó.

Señaló que, aunque en Chiapas se han hecho grandes inversiones en materia de salud para que las y los ciudadanos cuenten con infraestructura digna, medicamentos, equipamiento y personal médico especializado, lo más importante, es protegerse y no enfermarse, pues si todas y todos están en óptimas condiciones, podrán sacar adelante sus legítimas aspiraciones para mantener una mayor calidad de vida. “La salud es primero y no puede esperar”, agregó.

Al honrar a las mujeres que han vencido la enfermedad y a quienes la padecen, Escandón Cadenas las convocó a compartir su experiencia y conocimiento con otras mujeres u hombres, al tiempo de enfatizar la importancia de practicar la autoevaluación y realizarse los estudios para una detección temprana. Asimismo, pidió extremar precauciones para erradicar las enfermedades transmitidas por vectores y apoyar a las y los brigadistas que siguen fumigando casa por casa.



Al señalar que para avanzar en la lucha y prevención del cáncer de mama, se han sustituido 36 mastógrafos que estaban obsoletos, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, informó que esta acción se realizó en el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza y el Hospital General de Tapachula, donde se entregaron mastógrafos inteligentes, que son una especie de robots que detectan lesiones y las eliminan, y explicó que hay 10 mastógrafos rodantes que recorren todos los pueblos para la detección oportuna.Agregó que, gracias a las gestiones del Gobierno de Chiapas, se destinarán 468 millones de pesos para la construcción de la Torre de Servicios Médicos, donde se instalará el Acelerador Lineal, considerado uno de los tratamientos más modernos, el cual pondrá a la entidad a la vanguardia en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer.Respecto al combate contra el Dengue, Zika y Chikungunya, el funcionario estatal señaló que mediante las brigadas de fumigación que recorren las comunidades, sin importar lo lejanas que estén, se ha hecho una gran labor, lo que ha permitido proteger la salud de la población y avanzar en la erradicación de enfermedades provocadas por vectores.La directora del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, recalcó que gracias a la política humanista del gobernador Rutilio Escandón y a la suma de esfuerzos con la Secretaría de Salud, se implementan acciones para detectar y combatir el cáncer de mama. Agradeció a la población el apoyo en los últimos años, que ha hecho posible la recolección de 21 mil coletas para ser confeccionadas como pelucas oncológicas; asimismo, invitó a acercarse al DIF Chiapas para hablar sin tabúes de la auto exploración y el cáncer de mama. Boletín Oficial