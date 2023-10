Junto al Pueblo Escribiremos la Nueva ERA de la Transformación en Chiapas

*Sostiene Eduardo Ramírez.

“El próximo lunes empezaremos a escribir una nueva ERA para Chiapas”, aseguró el líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República y aspirante para ser Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

Ante cientos de simpatizantes que acompañaron al también Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, agradeció a sus amigas y amigos de Tuxtla Gutiérrez por su tiempo, esfuerzo y dedicación, porque es gracias al pueblo que confía en Eduardo Ramírez que se hará realidad el proyecto a favor de Chiapas.



1 de 1

En el salón Tiffar de Tuxtla Gutiérrez, el Senador chiapaneco dijo que desde el momento en el que decidió participar en el proceso interno de Morena supo que la mejor manera de demostrar su compromiso con el pueblo de México, de Chiapas y con el movimiento de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, era cumplir con su responsabilidad al frente de la Jucopo y como líder de la bancada de Morena en el Senado.“No me distraje en mi responsabilidad como Senador de la República, le he cumplido cabalmente a México, he cumplido con la responsabilidad que me dieron mis compañeras y compañeros de mi bancada al nombrarme su coordinador y su líder senatorial”, aseguró.En este marco, Eduardo Ramírez refirió que su campaña fue austera, basada en los principios de la Cuarta Transformación, porque en Chiapas ya lo conocen, conocen el trabajo de estos 24 años que lleva caminando de la mano con sus paisanos, en cada rincón de su Estado.Para finalizar, el líder morenista reconoció el esfuerzo y el trabajo de sus compañeras y compañeros que fueron en búsqueda de participar en este proceso interno, “me comprometí a respetarlas y respetarlos, a no descalificar a nadie, porque todos somos compañeros, todos tenemos una causa y todos tenemos un objetivo, y mi causa es abanderar a todo el pueblo, no me puedo dar el lujo de excluir a nadie”. Comunicado de Prensa