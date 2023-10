Entran a Tapachula Cuatro Mil Migrantes Cada Día: Abogados

Tapachula se ha convertido en un embudo de migrantes, donde salen unos en la mañana y por la tarde ya llegó el doble, la historia de nunca acabar.

*REPRESENTANTES DE LA AGRUPACIÓN COLEGIADA MANIFESTARON QUE LA BUROCRACIA EN EL INM Y COMAR PROVOCA QUE MILES DE EXTRANJEROS QUEDEN VARADOS EN TAPACHULA.

Tapachula, Chiapas; 28 de Octubre del 2023.- “La afluencia actual de migrantes a esta ciudad es imposible controlarla, porque ya es de al menos cuatro mil cada día», reveló José Luis Pastor Hernández, Vicepresidente del Colegio de Abogados de Tapachula.

En entrevista con rotativo EL ORBE, señaló, si se cierra cualquiera de las puertas para efecto de tramitar la regulación, como lo es el Instituto Nacional de Migración (INM), todo se vuelve un caos».

Mientras, en el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (COMAR), indicó, en la frontera sur de Chiapas ya es totalmente insuficiente, «y no es ningún secreto ver filas interminables en esas oficinas y por lo tanto, se obstaculiza, aun con toda la asesoría de los abogados con experiencia en trámites migratorios».

Ante ello aseguró que lo único de los profesionales del derecho y la comunidad migrante es recurrir al Juicio de Amparo, para obligar a la autoridad a que reciban los trámites, «porque ahorita Regulación Jurídica Migratoria en el INM no nos atienden y obstaculizan la fluidez».



Eso provoca, apuntó, tener a miles de esas personas extranjeras de todo el mundo varadas en Tapachula, «sin que tengan la intención de quedarse en la ciudad, sino seguir adelante hacia la frontera norte».Pero, aclaró, el municipio de Tapachula los tiene que contener, porque no pueden avanzar sin sus trámites y sin tener todos los documentos que exige la reglamentaciónLuego dio a conocer que actualmente la gran mayoría de amparos en esta región se México no son para mexicanos, sino para migrantes que están solicitando los servicios a los que, se supone, tienen derecho, «y por eso afirmamos que son insuficientes las instituciones en Tapachula y no queda de otra más que comparecer ante el Poder Judicial Federal para solicitar un amparo».Además, advirtió que la cancelación de los 13 fideicomisos también entorpecerá los procesos de amparo para los migrantes, «porque no se les puede exigir a los trabajadores que soporten esa carga laboral tan grande para atender las necesidades migratorias en la frontera sur de Chiapas».Más adelante reconoció que no es posible seguir con una política migratoria como la actual, «en donde los índices de fluidez migratoria se han acumulado por la falta de tramitación, y tenemos a la par una creciente ola de inseguridad, asesinatos y ataques de pandilla».Ante la inconformidad generalizada de la población por el tema de la inseguridad, opinó que es una petición muy legítima del pueblo mexicano, en este caso el de proteger primero a los nacionales».Y es que, según apuntó, «los migrantes tienen derechos, pero también los mexicanos los tenemos, sobre todo el gozar de un clima de seguridad». EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello