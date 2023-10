Miles de Migrantes Salen de Tapachula en Caravana

En las primeras horas de este lunes un contingente de migrantes de diversas nacionalidades salieron de Tapachula, pernoctaron en la noche en el Ejido Álvaro Obregón.

* Van de Voluntarios a Reconstruir Acapulco.

Tapachula Chiapas; 30 de Octubre del 2023.- Más de diez mil migrantes de diversas nacionalidades salieron en caravana desde Tapachula en las primeras horas de este lunes, luego de que aseguran que esperaron varados en la Ciudad en espera de ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración (INM), pero les negaron el servicio.

Encabezados por el director de la organización internacional «Pueblos Sin Frontera». Irineo Mujica Arzate, enfilaron hacia la región de la Costa de Chiapas, y aprovechar que a esas horas no estaba lloviendo ni tampoco había llegado la tormenta tropical que se desplaza en Centroamérica.

De acuerdo a Mujica, esta podría ser una de las movilidades más grandes en territorio mexicano de los últimos años. Se calcula que en el contingente podrían ir incluidas unas 3 mil mujeres con sus hijos.

Aunque su meta final sigue siendo llegar a los Estados Unidos y pedir refugio en esa nación, indicó que ahora decidieron dirigirse hacia Acapulco, Guerrero y ofrecerse de voluntarios para ayudar a reconstruir ese y otros municipios aledaños que quedaron devastados por el paso del huracán “Otis”.



1 de 3

La columna de personas salió compactada en un gigantesco grupo que paralizó a su paso el tránsito vial en ambas direcciones de esa vis de comunicación, pero se fue separando por la lentitud de mujeres embarazadas, niños, personas de la tercera edad, con capacidades diferentes o vulnerables.Los más jóvenes recorrieron primero los alrededor de 15 kilómetros que tenían contemplado para este lunes, hasta llegar al parque techado de la comunidad «Álvaro Obregón», en el límite poniente del municipio, donde pernoctaron y se protegerían de las lluvias.En la caravana iban acompañados por paramédicos del Grupo de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), representantes de Organizaciones No Gubernamentales, de Comisiones de Derechos Humanos, observadores internacionales, entre otros.Se prevé que este martes retomarán el rumbo para avanzar otro tramo similar, aunque con el acuerdo de que permanecerán ahí, en caso de que las condiciones ambientales no permitan proseguir.Según las declaraciones de Irineo Mújica realizadas a los medios de comunicación a su salida de la Ciudad, en Tapachula hay unos cien mil migrantes varados y otros cuatro mil se suman cada día. La mayoría de ellos emprende la misma ruta de inmediato, pero el resto se queda.Por eso no se descarta que otra movilización parecida se pudiera dar en los próximos días, ya que la postura del Gobierno sigue siendo la misma. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello