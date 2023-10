Denuncian a Migrante Consumiendo Drogas en la Entrada de una Escuela

*Llegó la Policía y lo Dejó Libre.

Tapachula, Chiapas; 30 de Octubre del 2023.- Un migrante de origen extranjero fue sorprendido este lunes cuando consumía drogas en la entrada de la Escuela Primaria “México”, en la colonia San Caralampio, al surponiente de la Ciudad.

Por ello, padres de familias y vecinos de la 14 Avenida Sur, entre la 2ª. y 4ª. Poniente, solicitaron la intervención de elementos de la Policía, quienes llegaron momentos después hasta ese lugar.

Ahí se encontraron que el señalado estaba sentado a un costado del portón principal de ese plantel educativo, y en sus manos tenía un recipiente transparente, con una sustancia a la que le prendía fuego y después inhalaba el humo delante de los testigos.

Al corroborar esto, los uniformados se acercaron a él para tratar de explicarle que no podía hacer eso porque lo prohibía la ley, pero el infractor no entendía el idioma y tampoco respondía de manera consiente a lo que le decían.

Gilberto López Soto, en voz de los inconformes, pidió a la autoridad que lo detuviesen conforme a la ley y porque se estaba drogando frente a los menores de edad.

En lugar de ello, según su versión, los cuatro guardianes del orden que habían acudido al llamado de auxilio sólo le quitaron el recipiente y lo tiraron, mientras que al migrante lo dejaron en libertad ahí mismo, causando malestar entre los presentes.

Al reclamarles esa actitud, según López Soto, uno de los policías, les contestó que no se lo llevaron detenido «porque en esos momentos no había sistema en sus oficinas».

Lamentó esa postura que, recalcó, sólo desalienta a la población a denunciar los delitos y les sorprendió que ahora los policías se han adjudicado el papel de Jueces ante un ilícito, en el lugar de los hechos y en flagrancia. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello