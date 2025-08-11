Fiscalías de Chiapas y Baja California aprehenden a presunto responsable de extorsión agravada en Tijuana

– El presunto extorsionador contaba con un mandamiento judicial por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Baja California ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Raymond “N”, como presunto responsable de delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de José «N», por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa, en 2024.

De acuerdo con los hechos, en los meses de enero, marzo y abril de 2024, la víctima recibió múltiples mensajes de texto vía WhatsApp desde diversos números telefónicos, en los que fue amenazada con difundir información personal y de su familia, además de exigirle dinero bajo advertencias de causarles daño.

Las exigencias fueron cumplidas en varias ocasiones, realizando entregas de efectivo a Raymond «N», en distintos puntos de Cintalapa. En total, las amenazas e intimidaciones derivaron en un daño patrimonial de 30 mil pesos.

Los elementos de las Fiscalías de Chiapas y de Baja California aprehendieron al presunto extorsionador sobre la avenida Murúa Martínez, en la colonia Chapultepec Alamar, de la ciudad de Tijuana, toda vez que existe un mandamiento judicial en su contra signado por el Juez de Control del Juzgado con sede en Cintalapa de Figueroa, por el delito antes mencionado.

El indiciado será puesto a disposición del órgano jurisdiccional requirente.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.