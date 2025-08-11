SSP realiza Tequio Preventivo en la Colonia Lomas del Oriente en Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 11 de agosto de 2025.- Con el objetivo de recuperar y mejorar espacios públicos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal en participación con vecinos y vecinas de la Colonia Lomas del Oriente, llevaron a cabo el Tequio Preventivo.

Entre elementos y colonos se realizó la limpieza de un callejón; un espacio comunitario que utilizan como paso, que comunica de la Avenida Ignacio Zaragoza a la Avenida del Bosque de la misma colonia. La necesidad de mantener este lugar limpio, surge a raíz de que, delincuentes han realizado actos que atentan contra la seguridad de la población.

Esta iniciativa busca fortalecer la organización entre las autoridades y las y los colonos para continuar con la limpieza de otras zonas, tomando como ejemplo y herramienta clave este espacio para mantener la coordinación participativa de las y los vecinos.

Durante la actividad, se realizó el desmonte, poda de árboles, recolección de plásticos y basura, por lo que todo el personal de la Unidad de Prevención del Delito y del Área de Mantenimiento de la SSP, así como los habitantes de la colonia, participaron de manera ordenada.

Analizando también los retos que conlleva la formación del comité vecinal, en materia de seguridad, definiendo estrategias y compromisos para mantener la organización y la participación en colaboración y comunicación directa con las instituciones que así lo requieran.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, siguiendo los lineamientos del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, mantiene el compromiso con una seguridad integral, teniendo proximidad con las familias chiapanecas y previniendo los delitos en zonas de riesgo.