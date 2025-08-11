Respecto a la publicación que circula en redes sociales sobre un supuesto ataque con arma de fuego a elementos oficiales en la colonia Loma Bonita Terán, de Tuxtla Gutiérrez, la Fiscalía General del Estado informa que derivado de un cateo para ejecutar una orden de aprehensión contra uno de los presuntos implicado al robo de la tienda “Willys”, el presunto delincuente agredió con un machete a uno de los elementos de la Agencia de Investigación, por lo que el agente en legítima defensa activó su arma de fuego disparando en la pierna al agresor, mismo que se encuentra fuera de peligro.

Posteriormente, una persona del sexo femenino intentó agredir con el mismo machete al agente policial, sin embargo, fue interceptada antes de realizar la agresión.

Por estos hechos, ambos serán puestos a disposición del Ministerio Público.

Cabe mencionar que el elemento de la AIIM fue llevado al hospital para recibir la atención médica correspondiente.