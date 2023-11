INM Dará Formas Migratorias a la Caravana; Liberan la Costera

Alrededor de 500 familias de la caravana de migrantes fueron trasladadas a los Sistemas DIF de las Región, para iniciar con el proceso de entrega de la FMM.

*TRAS DOS DÍAS DE MANTENER BLOQUEADA LA CARRETERA HUIXTLA-VILLA COMALTITLÁN, A LA ALTURA DE LA ADUANA “CERRO GORDO”, MIGRANTES LEVANTARON EL BLOQUEO Y CON ELLO REINICIARON LAS OPERACIONES COMERCIALES EN LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 9 de Noviembre del 2023.- Luego de sostener una reunión entre la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Gobierno del Estado y la asociación «Pueblos Sin Frontera», llegaron a una serie de acuerdos y con ello fue liberada la carretera alrededor de las 15 horas, la cual tenían bloqueada desde el miércoles miles de migrantes en la Costa de Chiapas.

Sin embargo aún hay incertidumbre, porque el INM solo accedió entregar Formas Migratorias Múltiples (FMM) a migrantes que viajen en núcleos familiares y a grupos vulnerables.

Una de las condiciones fue permitir el tránsito vehicular, como un gesto de buena voluntad, mientras continúan las negociaciones para saber qué pasará con el resto de los integrantes de la caravana.

A partir de esa hora quedó abierta la circulación y se tuvo que montar un operativo especial para controlar el tráfico el resto de la tarde y noche, debido a la aglomeración de vehículos.

César García Jiménez, presidente del Grupo Empresarial Pro centro, dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, que sus agremiados de Tapachula y de diversos municipios de la región hoy acudieron a las autoridades para denunciar el bloqueo.

Pidieron que se proceda conforme a derecho y se castigue a los responsables porque hay varios millones de Pesos en pérdidas e incumplimientos en la entrega de todo tipo de mercancías, además del transporte terrestre, sostuvo.



Han sido las propias autoridades las que han permitido que el problema migratorio se convirtiera en crisis y que después rebasara la capacidad de las dependencias, generara violencia y fomentara el tráfico de personas y la corrupción, al grado de parecer imparable y en el cual muchos pudieran estar involucrados.Para poner un ejemplo de la magnitud del problema que provocó este bloqueo, aseguró que en un día se generó unos 20 kilómetros de camiones varados cargados con infinidad de mercancías, sin contar los vehículos particulares y de pasaje.Recordó que en la entidad está considerado un delito el bloqueo carretero, y que por lo mismo, lo único que está pidiendo la iniciativa privada es que aplicar la ley y se frene la impunidad, porque los daños son cuantiosos.El no ejercer el orden y la justicia y hacer como que no ha pasado nada, remarcó, sólo servirá de ejemplo para que muchos otros hagan lo mismo, y las autoridades actúen a base de la presión de los interesados y no de lo que establece la Constitución. EL ORBE / Ildefonso Ochoa ArgüelloNOTA DE ÚLTIMA HORATapachula, Chiapas; 9 de Noviembre del 2023.- Al concluir la noche de este jueves, la asociación Pueblos Sin Fronteras informó que unas quinientas familias que viajaban en las caravanas que se manifestaron con bloqueo en la Aduana de Huixtla, serán valorados por el Instituto Nacional de Migración (INM), para dictaminar quiénes podrán ser beneficiadas con visas humanitarias.Por lo mismo, en la noche abandonaron esa movilización porque serían trasladadas a diversas instalaciones de los sistemas DIF, para seguir su proceso administrativo.En tanto alrededor de diez mil personas que no entraron en esa categoría salieron caminando de Huixtla para llegar al municipio de Escuintla en la madruga de hoy viernes, donde tienen contemplado descansar solo unas horas y después seguir su camino hacia el de Mapastepec. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello