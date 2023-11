Beneficia REC a Artesanas de la Región Altos Tsotsil Tseltal con Insumos y Materia Prima

El Gobernador dio a conocer que de dos millones de pesos que recibían anualmente en este tipo de beneficios, ahora serán ocho millones

Al entregar materia prima e insumos a 224 artesanas textiles de ocho municipios de la Región Altos Tsotsil Tseltal, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas anunció que estos apoyos se darán cada seis meses y se irán sumando más artesanas, a fin de que continúen realizando estos trabajos y evitar que caigan en engaños de vivales que buscan aprovecharse.

En San Cristóbal de Las Casas, Escandón Cadenas dio a conocer que de dos millones de pesos que recibían anualmente en este tipo de beneficios, ahora serán ocho millones, al tiempo de pedirles no dejarse intimidar por pseudolíderes extorsionadores.

“No tengan miedo de esos, nada más hablan porque tienen lengua. Ahora en la Cuarta Transformación, este gobierno, que es del pueblo, les da todo el apoyo porque el presupuesto es de ustedes. Los pueblos originarios, la cultura indígena no está sola, tiene a su gobernador y ya di instrucciones de que se aumente el apoyo, así que no se dejen engañar por esos vivales, los apoyos son para ustedes y para sacar adelante a su familia”, enfatizó.



Asimismo, subrayó que las personas que se dedican al quehacer artesanal son creativas y dan fortaleza e identidad a Chiapas y a México, haciendo posible a través de sus creaciones, que los pueblos chiapanecos sigan siendo mágicos y conserven la herencia del mundo maya.En nombre de las artesanas beneficiadas, Nayeli González Hernández, agradeció al Gobierno del Estado por el apoyo que les brinda con la entrega de estos insumos, pues esto, dijo, les permite continuar elaborando prendas artesanales y, además, seguir preservando las tradiciones y culturas de sus comunidades. «Estamos muy agradecidas por este apoyo porque eso nos ayudará a fortalecer nuestro trabajo artesanal y la economía familiar».La directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, María de Lourdes Ruiz Pastrana, sostuvo que de esta manera se promueve el desarrollo regional, se fortalece el tejido social y ayuda a incrementar la economía de las familias artesanas. “Es una oportunidad de materializar sus ideas, de innovar y crear productos únicos que, a su vez, tengan un impacto positivo en sus comunidades”.En tanto, el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, resaltó la importancia que esta administración le da al quehacer diario de las personas artesanas, quienes a través de sus tejidos dan identidad a sus comunidades y pueblos. Resaltó el hecho de que estos beneficios lleguen directamente a las manos de las artesanas, sin intermediarios y erradicando la corrupción. Comunicado de Prensa