En Chiapas se Replica la Construcción del Sistema de Salud más Grande del Planeta

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, señaló que las acciones que se realicen en materia de salud a nivel nacional serán replicadas en Chiapas, para eso se construye el nuevo y más grande sistema de salud pública del planeta: IMSS Bienestar. “Estamos comprometidos en hacerlo realidad, lo hacemos por una razón: nada produce más bienestar que la salud”.

Zoé Robledo encabezó el informe de labores de la titular de la Representación del IMSS en Chiapas, María Luisa Rodea Pimentel, y realizó un recorrido de supervisión en el Hospital General de Zona (HGZ) de 144 camas que se construye en Tuxtla Gutiérrez, en el cual se invierten 3 mil 478 millones de Pesos.

En el marco de la sesión extraordinaria del H. Consejo Consultivo Estatal del IMSS, Zoé Robledo subrayó que cuando un funcionario está en un encargo público, su vida cotidiana está enfocada en la toma de decisiones; sin embargo, esas resoluciones deben ser siempre “con los pies en la tierra y la frente en alto”, como la que optó para transformar el sistema de salud del país.

Como ejemplo refirió que el Hospital General de Zona de Tuxtla Gutiérrez permitirá ser resolutivos para la derechohabiencia de la entidad, porque la lógica no era solamente crecer en el número de camas, sino tener más especialidades y especialistas, un centro regional para la atención de cáncer infantil, tococirugía y endoscopía, Clínica de Mama, Clínica del Dolor y más adelante, en el proyecto general, contar con un acelerador lineal.

“Se traducirá que el paciente pueda atenderse aquí pero también que las generaciones de médicas y médicos especialistas que han salido de nuestro Estado, y que quizá no tenían oportunidad de regresar porque su especialidad no la tenía el Seguro Social, hoy la van a tener. Por eso nuestro llamado, y estamos trabajando mucho con el Sindicato, para empezar a reclutar a los cientos de médicos especialistas y desde luego a todo el personal que requerirá este gran hospital”, dijo.

Zoé Robledo agregó que el Régimen Ordinario del Seguro Social atiende con sus instalaciones, personal, recursos y cuotas exclusivamente a los derechohabientes, pero ahora la institución de atención médica IMSS Bienestar tiene que ser “lo más similar al IMSS para la atención de la población sin seguridad social”.



Añadió que los siete Hospitales Regionales de Alta Especialidad se integran al IMSS Bienestar para ofrecer una atención de Tercer Nivel: Península de Yucatán; Bajío, en Guanajuato; Ciudad Victoria, en Tamaulipas; Ixtapaluca, en Estado de México; Oaxaca; Tapachula; y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.“Nuestro programa es algo de las cosas que estamos más orgullosos, un programa nacido en 79 como IMSS Coplamar que hizo todo por la atención de los no derechohabientes y lo sigue haciendo, lo vemos aquí en nuestros 10 hospitales. Pero era momento de evolucionar hacia algo más, un modelo de atención pública, gratuita, preventiva, de alta especialidad y desde luego siempre con una óptica del Estado haciendo lo que al Estado le corresponde”, indicó.Reconoció la labor desempeñada por la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Chiapas, con el acompañamiento del Consejo Consultivo en donde se lleva a cabo la toma de discusiones con trabajo, mucho respeto, diálogo y resultados.Como parte de su informe de labores, la titular del OOAD en la entidad, María Luisa Rodea Pimentel, resaltó que se han invertido más de 200 millones de Pesos en trabajos de conservación para áreas de Urgencias de tres hospitales, una central de mezclas, servicios de Hemodiálisis en dos unidades, y en cuatro Centros de Seguridad Social.Detalló que se han invertido más de 200 millones en trabajos de conservación para las áreas de Urgencias, Centrales de Mezclas, Unidades de Hemodiálisis y Centros de Seguridad Social; también se ha adquirido equipamiento médico por un monto de más de 41 millones, así como la adquisición de 962 equipos de cómputo cuyo monto asciende a 30 millones 250 mil 619 pesos.En cuanto a la transferencia de los servicios IMSS Bienestar, dijo que en Chiapas del 3 de febrero al 16 de marzo de 2023 se llevó a cabo el levantamiento diagnóstico en mil 782 unidades, donde participaron 290 personas del IMSS. Derivado de estas acciones, informó que se realizaron 5 mil 66 procesos selectivos a personal de la Secretaría de Salud que tenían contrato temporal y se entregaron 4 mil 787 documentos de basificación.Estuvieron presentes la presidenta honoraria del Voluntariado IMSS, Alejandra Aburto; funcionarios estatales, Presidentes Municipales, integrantes del Consejo Consultivo, legisladores locales, personal de Voluntariado IMSS, Médico y de Enfermería, y el cuerpo de gobierno de la Representación estatal. Comunicado de Prensa