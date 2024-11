Reelección, un Riesgo Para la Democracia

* Advierten Especialistas.

Ciudad de México, 20 de Enero.- La reelección que buscan alrededor de 90% de los legisladores del Congreso de la Unión, representa un riesgo para la democracia y la legislación del país, advirtieron especialistas.

Señalaron que actualmente la representación ciudadana y de los sectores empresariales en el país, es prácticamente nula en el Poder Legislativo, porque la mayoría de los legisladores obedecen las instrucciones de sus líderes de partido o del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo que el voto es la herramienta más poderosa que tiene el ciudadano, refirieron, para darle la oportunidad a nuevos candidatos.

Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, expresó que la ciudadanía tiene el voto como una herramienta para castigar o premiar a los legisladores, de acuerdo con la labor que hayan realizado en sus Distritos durante su gestión.

«Aquí es donde los ciudadanos nos tenemos que concientizar. Tenemos una herramienta muy importante en nuestra mano que es el voto. Si nosotros consideramos que diputados, como senadores, no están cumpliendo con su función, y durante seis años, en el caso de senadores, y tres como diputados, no nos dieron resultados y no los vimos en nuestros Distritos o nuestros estados, trabajando para y por los mexicanos, entonces con el voto yo puedo quitarles esa posibilidad», afirmó.

Dijo que los ciudadanos deben analizar el trabajo de los legisladores que buscan reelegirse, para decidir si se merecen el voto o no.

«Para que entonces se obligue a que los partidos políticos les den oportunidad a nuevas generaciones, nuevas personas, personas diferentes que, si quieran darnos resultados a la ciudadanía», enfatizó Mariana Calderón.

Por su parte, Pablo Alcocer Góngora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, añadió que el sector turístico ha manifestado su descontento por no ser considerado cuando se proponen o debaten reformas importantes del rubro.

Tal es el caso de la desaparición de Fonatur, anunciada el pasado 4 de enero, por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien informó que se traspasarán los servicios turísticos a cargo del Fondo a las entidades federativas.

En el caso de Quintana Roo, estado donde se obtiene la derrama económica más importante para el país, los diputados y senadores no han presentado iniciativas o propuestas que ayuden al sector empresarial, lamentó Alcocer Góngora.

En la Cámara Alta, 88 de los 128 senadores buscan la reelección, y en la Cámara de Diputados, 467 legisladores siguen el mismo camino.

En la lista de la Cámara de Diputados se encuentran casi todos los coordinadores parlamentarios, con excepción de Ignacio Mier, de Morena.

Cabe recordar que en la Reforma Electoral del 2014 se establece la posibilidad de que los diputados se reelijan hasta cuatro veces; y los senadores, dos periodos de manera consecutiva, es decir pueden ocupar una curul hasta 12 años. Sun