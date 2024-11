Habitantes Denuncian Calles Destrozadas en Zona Comercial

* Rosy Urbina se Olvidó de Pavimentarlas.

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero de 2024.- Habitantes de la 5ª. Privada Sur, entre 14 y 18 Oriente, así como de la 16ª. Oriente, entre 3ª. y 5ª. Avenida Sur, ya no saben a quién acudir, pues a pesar de que se trata de un área ubicada prácticamente dentro del primer cuadro de la Ciudad, las autoridades no pavimentan esas vialidades.

Entrevistado por rotativo EL ORBE, el señor José Antonio Carrera, vecino del lugar, manifestó que cuando llegó al poder el médico Oscar Gurría Penagos, le hicieron la petición de la obra y él aceptó apoyarlos.

Desafortunadamente, dijo, dejó de existir, y quien lo sucedió en la Presidencia, en este caso, Rosy Urbina, se olvidó de este asunto por completo, no obstante que también cuando logró elegirse en la elección constitucional, también le pidieron el arreglo de esas calles, pero de nuevo se olvidó.



El entrevistado denunció que esos tramos de calles están destrozados, también debido a que por ahí transitan tráileres cargados con 35 a 40 toneladas de varilla o de cemento, y eso ha acabado por completo con dichas calles y las han dejado inservibles.Algunos vecinos llegan y rellenan los agujeros con escombros, pero cada vez que llueve, vuelven a aparecer los baches y otra vez, se vuelven intransitables.También comentó que a una cuadra están el mercado “Soconusco”, mejor conocido como “el de la Estación” y las oficinas del Centro de Desarrollo Comunitario (Cedeco), así como varias escuelas en la zona, por lo tanto, transita mucha gente por ese lugar, por lo que consideran que es importante y urgente que se arreglen esas calles.Por eso, hicieron un llamado a la autoridad competente para que manden arreglar dichas vialidades, porque están bastante destruidas y eso da mal aspecto a los mismos colonos que a diario transitan por ese lugar. EL ORBE/Nelson Bautista