Bloqueos y Accidentes Ocasionaron Retrasos al Transporte de Pasajeros

*Usuarios Tienen que Esperar Durante Varias Horas.

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero del 20024.- Uno de los problemas más comunes que enfrentó el transporte foráneo que sale de Tapachula hacia otros municipios de la región Costa y la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez y otros lugares del país, en los primeros días del año, fueron bloqueos, así como accidentes automovilísticos; lo cual repercutió en pérdidas económicas y retrasos.

Lo anterior fue dado a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE por Minerva Muñoz Tavernier, Jefa de Terminal Titanium Tapachula, quien explicó que normalmente en los primeros días del año hay mucho tránsito de transporte y por consecuencia, también accidentes lo cual hace retrasar a las unidades.

“Los carros se retrasan, se queden varados y sobre todo a veces en lugares donde ya no pueden ni dar vuelta, ni retroceder para decir vamos a tomar otra vía, tienen a veces que esperar de una, dos horas, tres horas dependiendo del tiempo que se lleven en mover esos carros para que sigan transitando los demás autobuses y carros”, explicó.

Cuestionada sobre la afluencia de pasajeros en la actualidad, reveló que del 15 de Enero en adelante se empieza a ver que la afluencia es menor, aunque sigue habiendo, pero no en el exceso como en los primeros días del año, en que tenían boletos agotados.

“Normalmente como ya en lo que era enero estábamos sacando alrededor de dos corridas extras, ahorita ya estamos en nuestras corridas normales, que son siete corridas al día, y en ocasiones hay días que sí tenemos los cupos, pero días que si nos quedan lugares todavía, espacios todavía para vender”, explicó.

También dio a conocer que los destinos más recurrentes que buscan los pasajeros en este momento son Puebla y México.

La Jefa de Terminal Titanium Tapachula agregó que para el presente año, tienen expectativas de tener una temporada alta, incluso las vacaciones de Semana Santa, aunque es una temporada no tan buena como la de diciembre. EL ORBE/JC