Amas de Casa Prefieren Reparar Electrodomésticos Para no Gastar

* Debido a la Apretada Economía de los Hogares.

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero del 2024.- La dura cuesta de enero sigue apretando dura la economía de las familias de esta región fronteriza de México, en donde las amas de casa prefieren mandar a reparar sus aparatos electrodomésticos, evitando comprar nuevos y no tener más gastos fuera del presupuesto en sus hogares.

En entrevista, Guadalupe Mejía Aguirre, Técnico en Reparación de Electrodomésticos Pequeños, dio a conocer que en este inicio de año las mujeres del hogar están estirando el presupuesto que tienen y prefieren pagar por un arreglo o compostura en sus aparatos de uso diario en casa, y darle un poco más de vida útil.

“Aquí vienen a arreglar sus electrodomésticos, lógicamente si es que tienen reparación, porque hay aparatos que ya están quemados, o que se les quemó la bobina. Entonces ya no le conviene al cliente y lo que deciden es buscar comprar algo mejor. Lo que más traen en este tiempo las amas de casa, son sus planchas, licuadoras, cafeteras, pero más son ventiladores por el calor que está haciendo en Tapachula”, explicó.

De igual forma recomendó a las amas de casa, que tienen la necesidad de realizar la reparación de un electrodoméstico, que verifiquen precios, así como pueden llevar a un chequeo sus aparatos, en donde se hace una evaluación, ya que en su caso, siempre les habla con sinceridad a sus clientes para saber si tienen reparación o no, pues reconoció la difícil situación económica en la actualidad, como para comprar uno nuevo.

Guadalupe Mejía también advirtió que en la actualidad está entrando mucho electrodoméstico de origen chino a nuestro país, los cuales, dijo, son de muy baja calidad y prácticamente desechables, porque no tardan. Incluso ha tenido experiencias con sus clientes que le dicen que a unos tres meses de haber comprado sus aparatos se les descomponen y ya no tienen garantía.

Y es que muchas de las piezas que traen, como las bobinas por ejemplo, ya nos las fabrican de cobre, son de aluminio.

Al ser abordada en el local No. 66 del Mercado Soconusco de esta localidad, informó que los costos de una reparación sencilla, oscilan entre los 90 y 120 Pesos, al igual que los ventiladores, pero va dependiendo de la marca. Por lo que siempre es importante una supervisión previa, por lo cual invitó a las amas de casa, a siempre consultar antes.

Finalmente, al ser cuestionada sobre el motivo de incursionar en este oficio, dominado mayormente por los hombres, Guadalupe Mejía expuso que se le facilitó mucho aprender este trabajo de reparar pequeños aparatos electrodomésticos; lo cual demuestra que ahora las mujeres prácticamente están en todos los campos laborales. EL ORBE/Ernesto López Quinteros