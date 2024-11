Preocupante la Inseguridad en el País: Iglesia Católica

*EL CARDENAL FELIPE ARIZMENDI ESQUIVEL ASEGURA QUE HAY GRAVES PROBLEMAS DE VIOLENCIA EN DIFERENTES ENTIDADES DE MÉXICO. ADEMAS QUE LA MIGRACION EN CARAVANAS ES UN ASUNTO PENDIENTE DE RESOLVER.

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero de 2024.- Hay preocupación total por parte de la iglesia católica por los problemas de inseguridad y violencia que se viven en todo el país, pero también el asunto de la migración en caravanas, es otro tema que no ha podido ser resuelto por las autoridades.

Así lo dio a conocer el Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo Emérito de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y que hoy reside en Toluca, quien le pide a Dios que ilumine a las autoridades, a la sociedad y a la comunidad en general, para que encuentren las soluciones adecuadas para resolver estos problemas.

En entrevista con rotativo EL ORBE, dijo que quienes provocan la violencia y la inseguridad, se trata de personas con las que hay que trabajar bastante, para que, en lugar de que hagan el mal, que hagan el bien, porque muchos de esos líderes han sido corrompidos por el dinero.

Ojalá, añadió, en el caso de los líderes del crimen organizado, que el dinero no sea el dueño de sus vidas, tal como aparentan las acciones que realizan, porque el dinero también puede esclavizar. El deseo es, dijo, que todos encuentren las soluciones más acertadas para acabar con estos flagelos.

Lamentablemente la violencia y la inseguridad están en todas partes, porque la gente no puede convivir con personas que se dedican hacer el mal, ya que éste no respeta a nadie, remarcó. Y si la gente no se sujeta a las normas de ellos, tiene que huir a otras partes por su propia protección.

Debemos de convivir todos, la familia, la comunidad, la iglesia, pero también las autoridades, que No se dejen engañar por sus asesores inmediatos, porque éstos a veces conocen la realidad, e informan otras cosas a sus jefes.

Apuntó que hay graves problemas en las comunidades y cuando se camina con ellos, duele hasta el alma al ver lo que están sufriendo. Por eso, reiteró, ojalá que se encuentren las soluciones necesarias para resolver estos graves problemas.

El líder católico insistió que la inseguridad y la violencia está en diferentes entidades del país: “en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Colima, en Sonora, en la ciudad de México, en Toluca, no solo en Chiapas”, señaló.

Pidió a las autoridades que se fijen en lo que la gente está sufriendo; que escuchen los clamores de las comunidades. Y esto no es solamente para las actuales autoridades, sino también para los que andan en campaña para que, al llegar al poder, reaccionen y trabajen por la gente. EL ORBE/Nelson Bautista