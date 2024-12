Rutilio Escandón y Zoé Robledo Reconocen que la Promoción del Deporte es Preventivo Para la Salud

* EL Mandatario Chiapaneco y el Titular del IMSS Reinauguran Alberca de la Unidad Deportiva “Panchón Contreras”.

* EL GOBERNADOR RECONOCIÓ AL IMSS POR ESTAR PENDIENTE NO SÓLO DE LA SALUD, SINO TAMBIÉN DEL DEPORTE, LAS ARTES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA ATENDER Y FOMENTAR EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.

Al inaugurar la rehabilitación de la alberca de la Unidad Deportiva “Panchón Contreras” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, junto al director general IMSS, Zoé Robledo Aburto, reconoció a esta institución por estar pendiente no sólo de la salud, sino del deporte, de las artes, la cultura y otras actividades que son primordiales para atender a las familias mexicanas y fomentar el bienestar.

Desde esta unidad ubicada en el oriente de Tuxtla Gutiérrez, el mandatario chiapaneco resaltó la importancia de que no se permita la privatización de este tipo de instalaciones deportivas tan necesarias para el pueblo, sobre todo para la niñez y la juventud, pues son semillero de atletas que han destacado a nivel nacional y mundial.

“La promoción del deporte es preventivo para la salud, es la posibilidad de que las niñas y los niños puedan aprender mejor en las escuelas, porque si hacen deporte estarán más despiertos y en óptimas condiciones. Estoy convencido de que la rehabilitación de los espacios deportivos también es justicia social para el pueblo de México y de Chiapas”, señaló.



1 de 4

Asimismo, Escandón Cadenas confió en que ahora que el IMSS estará a la cabeza en el rubro de salud en el país, habrá una transformación, “si se compactan los servicios de la salud, no tengo duda que van a ser con mayor eficiencia para el cuidado de todas y de todos”, apuntó al tiempo de precisar que en el caso de Chiapas las instalaciones de salud ya son parte del IMSS Bienestar.Por su parte, Zoé Robledo sostuvo que el IMSS tiene una lógica de seguridad social y eso no es solamente atender al momento de la enfermedad sino la salud de manera integral, por eso este organismo tiene gran historia con sus teatros, en el deporte, en las actividades que hacen cohesión social mediante la danza, manualidades, taekwondo, robótica, belleza y otras, que se brindan gratuitamente a derechohabientes y no derechohabientes.Tras mencionar que a nivel nacional se han invertido más de 2 mil 300 millones de pesos en unidades deportivas del IMSS, el titular de dicha institución agregó que en la Unidad Deportiva “Panchón Contreras” se destinaron más de 12 millones de pesos, “pero más allá de montos económicos lo más importante es ver a la niñez sana y haciendo uso de las instalaciones”.Finalmente, explicó que las albercas son un elemento fundamental para el IMSS, pues de estos espacios han surgido personalidades y leyendas como Fernando Platas, Carlos Girón, Marijose Alcalá, así como Felipe Muñoz “El Tibio”.Asistieron: la directora general del Instituto del Deporte del Estado, Tania Robles Velázquez; y por parte del IMSS, la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Chiapas, María Luisa Rodea Pimentel; la directora de la Unidad Deportiva “Panchón Contreras”, Cintia Lisseth Flores Godínez; el encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos, Víctor Téllez García; el jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales, Josué Eduardo Solís de León; el jefe de Conservación de la Zona No. 20, Carlos Mérida Pérez, así como atletas y familias. Boletín Oficial