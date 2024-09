Propuestas de Candidatos Presidenciales en el Día 2 de Campaña

Actividades de Sheinbaum, Xóchitl y Maynez

En su segundo día de actividades los candidatos que aspiran a la Presidencia de México realizaron campaña en Jalisco, Ciudad Juárez y Sonora.

* Sheibaum y Maynez Abordan Tema Migratorio, Xóchitl Propone Desmilitarizar el País.

Candidatos Presidenciales segundo dia de las campañas

Sheinbaum Llama a no Utilizar en Elecciones Tema de Migración

* En Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih.; 2 de Marzo.- La candidata presidencial de la coalición «Sigamos Haciendo Historia», Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para que en las elecciones de Estados Unidos no se utilice como tema central la migración, y que se debata sobre la cooperación para el desarrollo, y no la construcción del muro.

En conferencia de prensa, Sheinbaum consideró que, el problema a resolver en Estados Unidos es el fentalino, ya que cada año mueren 100 mil jóvenes por su consumo, «y que más bien procuren una relación de cooperación con el pueblo de México con su gobierno».

«Decirle a cualquiera que elija el pueblo de Estados Unidos sea (Donald) Trump, el presidente Biden, que siempre vamos a estar defendiendo a nuestro país, la soberanía, que no utilicen a México como parte de las elecciones, bastantes problemas tienen Estados Unidos que resolver o procuren mencionar la respuesta de los 100 mil jóvenes que mueren cada año por consumo de fentalino».

La abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde explicó que Estados Unidos puede destinar recursos para atender el problema de migración con cooperación, tal y como lo ha hecho México con sembrado vida en El Salvador y Honduras, que ello puede ser más barato que construir el muro fronterizo.

«Va a ser mucho más económico que construir el muro, que bardas, mucho más económico que cualquier otra forma de patrullas fronterizas y atiende el problema de fondo que es generar condiciones para que no haya migración», explicó.

Sheinbaum sostendrá un evento en el centro de Ciudad Juárez dónde hablara sobre su propuesta para crear centros de educación inicial, los cuales ayudará a las madres trabajadoras de la maquila. Sun