La Nueva era del Verde ya Comenzó: Luis Armando Melgar

El candidato del PVEM afirmó que van a ganar la mayoría en el Senado.

El futuro de la cuarta transformación en México y en Chiapas es verde, por eso se va a ganar la mayoría en el Senado, la gubernatura de Chiapas y la presidencia de México, así lo aseguró Luis Armando Melgar al salir al encuentro del pueblo.

Varias son las propuestas del amigo Melgar en este nuevo caminar. Por ejemplo, contar con servicios de salud honestos, porque, como siempre ha dicho, con la salud no se juega. Tener educación de calidad que genere empleos bien pagados e infraestructura para un Chiapas productivo, sin bloqueos.

“Como lo he venido planteando, necesitamos despertar el gigante dormido que es Chiapas con tanta riqueza y gente trabajadora. Despertar el potencial agroindustrial y generador de energía limpia e impulsar el Plan Chiapas: un trato más justo por parte de la Federación a través de la CFE para que quien gane poquito, pague poquito de luz, y quien no gane, que no pague.”

Melgar Bravo afirmó que el camino de la confianza en la nueva era de Chiapas se construye con honestidad, hablándole de frente a la gente, sin mentiras, acompañando hasta donde tope sus causas y buscando más apoyos para las y los chiapanecos.

“Yo no voy a pedir el voto, voy a pedir la confianza, porque la confianza no se regala, se gana, se construye y se mantiene. Y yo no le voy a fallar al pueblo de Chiapas que ha decidido confiar en la nueva era del Verde en Chiapas.” Comunicado de Prensa