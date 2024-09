Que Gastos Médicos Sean Cubiertos por Concesionarios de Colectivos: Ciudadanos

*Urge que Autoridades den Seguimiento a Accidentes Provocados por Cafres del Volante.

Tapachula, Chiapas; 4 de Marzo del 2024.- Es necesario que los concesionarios del transporte colectivo se hagan responsables de los gastos médicos de los usuarios que resultan lesionados en los accidentes suscitados en la Ciudad de Tapachula, ya sea en las rutas urbanas o de corto recorrido.

Y es que solo el pasado fin de semana hubo diez heridos en un solo accidente, como el sucedido frente a las instalaciones de Protección Civil, en donde estuvieron involucrados dos taxis de la ruta Tapachula-Puerto Madero.

Lo anterior se desprende de la denuncia realizada por Julio Mérida, miembro de Resistencia Civil Pacífica de Tapachula, quien lamentó que en la mayoría de los casos, los usuarios de colectivos son los que terminan pagando sus gastos médicos cuando se suscita un accidente.

En entrevista para rotativo EL ORBE, sugirió a las autoridades que regulan el transporte público actuar en consecuencia, y de entrada pedir a los concesionarios tengan las unidades debidamente aseguradas con daños a terceros, como sucede en otras entidades del país.

O que se apliquen los seguros a viajeros, pues los accidentes en donde se ven involucradas unidades del transporte público se han incrementado de manera alarmante.

Y como siempre, los más afectados son los pasajeros de combis y taxis en la Ciudad de Tapachula, en donde hay quejas de que no se da seguimiento a la atención médica a las personas lesionadas en los choques o volcaduras.

Otro tema es que los dueños de concesiones de colectivos rentan las placas. Sin embargo los que las rentan se desentienden de la atención a los usuarios afectados en caso de un percance, señaló.

Además de que los choferes, en su gran mayoría no cumplen con los requisitos necesarios para manejar un colectivo, y prestan un pésimo servicio para la población.

El dirigente social también denunció a conductores que siempre van «carrereando», y no falta un usuario que le pida que le baje la velocidad al vehículo, y es cuando el chofer contesta mal.

También ha habido ocasiones en que los conductores manejan en estado inconveniente, incluso, hasta pareciera que consumen algunas sustancias prohibidas, por la forma prepotente y grosera en que tratan a los pasajeros, subrayó.

Por lo que es importante que las autoridades pongan orden en este sector que presta un servicio importante para la población. EL ORBE/Nelson Bautista