Tapachula Sigue sin Apoyo de la Federación en Infraestructura Para Atender a Migrantes

El organismo empresarial señaló que Tapachula no cuenta con infraestructura adecuada para tener tanto migrante en las calles y colonias, por lo que los servicios públicos se ven sobrepasados, afectando directamente a la ciudadanía.

*EL PRESIDENTE DE LA COPARMEX AFRIMÓ QUE ES NECESARIO PONER ORDEN EN LA FRONTERA SUR, Y QUE SE BRINDEN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA AFRONTAR EL FENÓMENO MIGRATORIO.

Tapachula, Chiapas; 13 de Marzo del 2024.- La ciudad de Tapachula sigue sin recibir apoyo en infraestructura por parte del Gobierno Federal para atender a miles de migrantes que continúan llegando en busca de atención; denunció en entrevista el Presidente de la COPARMEX Costa de Chiapas, Pascual Necochea Valdez.

Destacó que como sector empresarial en su momento pidieron el apoyo para el propio Instituto Nacional de Migración, en recursos humanos, recursos materiales, porque los flujos migratorios eran demasiado grandes para la capacidad instalada que tenía el Instituto, sin embargo no llegaron.

Por otra parte comentó que la COMAR iba a construir un centro de atención migrante en las instalaciones donde está ubicada la feria sobre el Libramiento, en Tapachula, pero muchos no estuvieron de acuerdo, ya que no se hizo un estudio previo de impacto urbano.



“Es un estudio el que debe decidir donde se haga este tipo de obra, no es algo menor, es algo que va a recibir a cientos de miles de personas todo el año, por lo cual no debe de estar instalado tan cerca de colonias, justo en la carretera que conecta con Centroamérica, hemos visto como migrantes en su desesperación por no ser atendidos de una manera adecuada, bloquean carreteras, entonces tiene que ser una decisión tomada con inteligencia y no con improvisación”, expuso.Cuestionado sobre las constantes denuncias de corrupción contra el INM, Necochea Valdez manifestó que al no haber un orden en medio de esta crisis migratoria, se presta a cualquier actividad, el sector empresarial ha pedido y exigido que los trámites migratorios sean expeditos. Porque aquí en la ciudad no hay una infraestructura adecuada para tener tanto migrante en las calles, en las colonias, los servicios públicos se ven sobrepasados, la afectación son directamente para los ciudadanos.En ese sentido, insistió en que las condiciones de atención no son las adecuadas para los migrantes. Y con toda esta situación solo se fomenta la informalidad, en donde hay servidores que se han aprovechado de esta falta de orden para capitalizarse a través de actos de corrupción, sin embargo, nosotros no nos enfocamos en eso, nosotros nos tenemos que enfocar en que el trámite sea más expedito para que los extranjeros puedan continuar su camino y llegar a donde ellos deseen llegar. EL ORBE/JC.