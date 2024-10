Incontrolable el Contrabando de Mercancías que Ingresa a México por el Suchiate

* TONELADAS DE ARTÍCULOS DE DUDOSA PROCEDENCIA INGRESAN A TERRITORIO MEXICANO TODOS LOS DÍAS, ANTE LA COMPLACENCIA DE LAS AUTORIDADES.

Tapachula, Chiapas; 21 de Marzo del 2024.- El contrabando procedente de Guatemala se intensificó en la región de la frontera sur de México, gracias a que el río Suchiate se encuentra en su nivel más bajo de agua en esta temporada de sequía, lo cual facilita el ingreso de todo tipo de mercancías a territorio mexicano.

Son cientos de toneladas de toda clase de productos que ingresan a México, muchas veces ante la complacencia de las autoridades que no mueven un solo dedo para frenar esta actividad.

Sobre este asunto, el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Nicolás Castañeda Javier, aseguró que se trata de una actividad totalmente desleal para los empresarios o comerciantes de Tapachula, ya que quienes ingresan productos a México a través del río Suchiate, no pagan absolutamente ningún impuesto.

En entrevista con Periódico EL ORBE, aseguró que en este momento el sector empresarial de Tapachula está enfocado en su declaración anual ante el SAT, pero, además, paga permisos de carga y descarga, entre otros impuestos.

Dijo que todo el producto que ingresa a México de contrabando o de manera ilegal por el río Suchiate es una competencia totalmente desleal, afectando hasta en un 25% al sector empresarial de la región costa de Chiapas.

Apuntó que los comerciantes locales, que sí están dentro de la legalidad, aparte de los impuestos que pagan al Estado deben pensar en pago de rentas de locales, de salarios a empleados, luz eléctrica, agua, teléfono y otros, por eso el producto que ingresa de Guatemala a México de manera ilegal, les perjudica grandemente en su economía.

CANACINTRA, al igual que otros organismos empresariales, siempre ha pugnado porque haya coordinación entre los cuerpos policiacos, entre ellos la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal, con el propósito de realizar patrullajes a lo largo de las márgenes del río Suchiate y de esta forma contener el contrabando de mercancía.

Sin embargo y a pesar de que se ha insistido en ello, los distintos organismos que deben velar por la seguridad de los habitantes de la región, no trabajan, lo que permite sospechar que a través del río Suchiate bien puede ingresar cualquier tipo de mercancía.

Agregó que los productos que ingresan de Guatemala a México, no son certificados y hay incertidumbre en su calidad, lo que no sucede con los productos hechos en este país. Pero desafortunadamente, muchos consumidores se van por lo barato y se olvidan de la calidad. EL ORBE/Nelson Bautista