Secuestro y Extorsión de Migrantes Convertido en Negocio del Crimen Organizado

Defensores de derechos humanos simbolizan viacrucis migrante cruzando el río Suchiate en la frontera entre México y Guatemala.

* ACTIVISTAS DENUNCIAN QUE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS EN MÉXICO ESTÁN COLUDIDAS CON LAS BANDAS DE CRIMINALES.

Suchiate, Chiapas; 24 de Marzo del 2024.- Activistas y defensores de los derechos humanos realizaron la simbolización del inicio del viacrucis migrante cruzando el río Suchiate, afluente que sirve como línea divisoria entre México y Guatemala; en donde dieron a conocer un comunicado a la opinión pública, a la comunidad internacional y a los defensores de los derechos humanos.

Luis García Villagrán, Defensor de los Derecho Humanos, denunció una vez más ante los medios de comunicación que México es sin duda un país en donde el derecho a disentir es un peligro, y cada año la práctica de la defensa de los derechos humanos está en peligro de extinción, pues quienes realizan está práctica son perseguidos y criminalizados como traficantes por el Estado.

Mientras tanto, miles de niños y mujeres son desplazados en una migración forzada, principalmente por diferencias políticas, religiosas, y sobre todo por la pobreza y la marginación.

“Nuestros hermanos migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, de países de África, y de los cinco continentes que son pobres, no tienen dinero, caminan por las carreteras del territorio nacional al margen de ser secuestrados, sufrir violencia, pero sobre todo enfrentan a un muro de odio y xenofobia, su pecado es ser pobres y querer tener una vida mejor”, denunció.

De igual forma señaló que el crimen organizado, ahora tiene como negocio la extorsión y el secuestro masivo de migrantes, porque están coludidos con todas las autoridades mexicanas. Así como tienen sometidas a las autoridades migratorias, incluso son los dueños de las redes sociales, ganando la batalla cultural, en donde a lo bueno le dicen malo y a lo mano dicen bueno.

Luis García Villagrán también hizo pública una lista de todos los sucesos de inseguridad y violencia en donde han perdido la vida cientos de migrantes, incluso a mano de las autoridades, en donde no hay justicia.

Mencionó la muerte de 40 migrantes incinerados en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde a la fecha no ha habido justicia. Así de decenas de casos más, en donde hay cientos de migrantes desaparecidos y asesinados.

Por su parte, Heyman Vázquez Medina, párroco de la Iglesia Santiago Apóstol de Ciudad Hidalgo, recordó que este viacrucis lo hicieron en el 2010, para expresar la crueldad con la que se trataba y se sigue tratando al migrante.

El migrante sigue sufriendo el calvario que sufrió Jesús, sostuvo, y las políticas migratorias no son definidas en nuestro país, porque a los migrantes que van en las combis se les baja, pero se les permite transitar a pie.

“Es algo que no entendemos, pero la sociedad no puede acostumbrarse al sufrimiento humano. Poniendo en peligro su vida, porque es cierto que en el camino han sido secuestrados y hemos visto que también se les ha atropellado”, subrayó.

Destacó que en el actual Gobierno Federal de la 4T sigue la corrupción, al igual que con el PRI y el PAN.

“Yo he platicado con los que pasan migrantes, ellos pagan una cuota a un jefe, y ese jefe paga a los elementos de la GN y Migración. No les gusta que lo digamos, pero sigue la misma corrupción, y nosotros seguiremos denunciando”, concluyó. EL ORBE/Ernesto López Quinteros