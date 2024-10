Miles de Maestros Marcharon en Tuxtla Gutiérrez

Los docentes amenazan con realizar paro indefinido para el mes de Mayo si no atienden sus peticiones.

*EXIGIERON LA ABROGACIÓN TOTAL DE LA REFORMA EDUCATIVA DEL 2019, AUMENTO SALARIAL AL SUELDO BASE, ESTABILIDAD LABORAL, ENTRE OTRAS DEMANDAS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 15 de Abril del 2024.- Miles de maestros marcharon por las principales calles de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez este lunes 15 de abril, para exigir solución a sus demandas establecidas en un pliego petitorio del que presuntamente ya tienen conocimiento las autoridades desde hace 11 meses.

El magisterio acudió a la convocatoria emitida por el Secretario General de la Sección VII del SNTE-CNE, Profesor Isael González Vázquez y los dirigentes sindicales, como parte de un paro nacional de 24 horas. Así como en el marco de esta manifestación amagaron con iniciar un paro indefinido en el mes de mayo si las autoridades no atienden sus demandas.

En el marco de esta manifestación, Esteban Moreno, integrante de la Dirección Política Estatal del Magisterio Federal, explicó que el pliego petitorio lo entregaron desde hace once meses y no han tenido respuesta de las autoridades.



Dentro de las principales exigencias del magisterio esta la abrogación total de la Reforma Educativa del 2019, aumento salarial al sueldo base, estabilidad laboral y reinstalación de los cesados, abrogación de la Ley del ISSSTE, entre otras.Todo esto a pesar de que se han tenido 20 mesas de negociación con los Gobiernos Estatal y Federal.Otro de los principales puntos planteados por el magisterio, son el regreso de las cajas de ahorro, ya que con el decreto que la autoridad emitió no han podido colocar los préstamos, además piden descongelar 55 plazas de quienes están dentro del Comité Ejecutivo Seccional, así como la reinstalación de 12 maestros cesados.Los inconformes reconocieron que ha habido dos mesas de negociaciones, una en Chiapas, que es para atender temas locales, y otra que atienda la Secretaría de Gobernación por parte del Gobierno Federal.De igual forma, el representante del magisterio federal insistió que la única sección magisterial que tiene congelada las plazas a los docentes del comité seccional, es Chiapas.Los maestros concluyeron la manifestación en la plaza central de la ciudad capital de Chiapas. Así como está misma manifestación se replicó en la capital del país. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros