Juez Determina no Vincular a Proceso a Esposa de «El Mencho»

*Continuará en Prisión.

Ciudad de México; 15 de Abril del 2024.- Un Juez de Control resolvió este lunes no vincular a proceso a Rosalinda González Valencia, identificada como esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

En audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Xochitepec, Morelos, que inició a las 10 de la mañana del domingo y concluyó a las 8 de la mañana de hoy, el juzgador determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó las pruebas suficientes en la causa penal 254/2023 para procesar a González Valencia, por dichos delitos.

En la diligencia, los Fiscales acusaron a alias «La Jefa» de pertenecer al Cártel de los Valencia y al Cártel Jalisco Nueva Generación, en este último con funciones de dirección y mando.

Para comprar sus dichos, presentaron entrevistas con testigos colaboradores, que narraron hechos de 1990 a la fecha, sobre cómo se formó el Cártel de los Valencia, luego el Cártel del Milenio y después el Cártel Jalisco Nueva Generación, en los que tenía supuestamente participación en todo.

Uno de los Fiscales argumentó que González Valencia recibió toneladas de droga en Uruapan, Michoacán, y que ella distribuía los cargamentos.

Sin embargo, el Juez desestimó los argumentos del Ministerio Público Federal, y dictó la no vinculación a proceso contra Rosalinda González Valencia, quien actualmente se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16, Femenil de Morelos, cumpliendo una sentencia de cinco años por su responsabilidad en el delito de lavado de dinero, en la modalidad de ocultamiento.

En este asunto está pendiente que un Tribunal de Apelación resuelva la impugnación que la defensa de González Valencia presentó contra la sentencia, por considerarla que estuvo mal hecha.

La defensa de Rosalinda González Valencia, encabezada por el abogado Víctor Beltrán, consideró que la Fiscalía General de la República busca retener en prisión a su cliente, con acusaciones sin sustento. Sun