Segundo Debate Presidencial Entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Máynez

* Los tres candidatos defendieron sus posturas en temas como crecimiento económico, inflación y empleo.

Ciudad de México, 28 de Abril.-La noche del domingo 28 de abril las candidatas Claudia Sheinbaum de la coalición «Sigamos Haciendo Historia», Xóchitl Gálvez de la alianza «Fuerza y Corazón por México», y el candidato Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, se enfrentaron a su segundo debate presidencial, entre acusaciones sobre corrupción.

El cara a cara de las candidatas y el candidato se llevó a cabo en los estudios Churubusco, donde decenas de simpatizantes los recibieron.

En este segundo encuentro, moderado por los periodistas Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañedo, los aspirantes a la Presidencia hablaron de sus propuestas acerca de economía, empleo, inflación, pobreza, desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable.

A pesar de las fallas en la transmisión del debate en las pantallas colocadas para la prensa en los estudios Churubusco, los televidentes pudieron dar cuenta de los ataques entre las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, desde sus primeras intervenciones.

Mientras Gálvez llamó a su rival «la candidata de las mentiras» y «narcocandidata», Sheinbaum por su parte se dirigió a su contrincante como «la corrupta» y «candidata del PRIAN».

Al iniciar sus propuestas sobre el crecimiento económico, empleo e inflación, la candidata de «Fuerza y Corazón por México», expuso que el primer problema a atacar es la extorsión.

«El principal problema es la extorsión y el cobro de piso, Morena se ha convertido en un narcopartido.

Entre sus propuestas destacó la creación de créditos para el emprendimiento, créditos baratos y capacitación; así como la condonación de impuestos a quienes ganen 15 mil pesos al mes.



Asimismo, hizo referencia al recién aprobado Fondo de Pensiones del Bienestar. «Ya se acabaron el dinero y ahora van por las Afores, son unos bandidos», señaló.En respuesta Sheinbaum señaló que el único narcogobierno que hubo en México fue el de Felipe Calderón.Entre las propuestas que expuso la candidata de Morena destacó: la creación de un millón de viviendas en el país, inversión pública, 22 polos del bienestar y 100 parques industriales.Además de destacar los logros y programas implementados durante la administración del presidente López Obrador, Sheinbaum aseguró que les dará continuidad. Agregó que se impulsará un programa de ayuda para mujeres de 60 a 64 años y aumentar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas.Otro de los temas planteados en el segundo debate fue el agua, segmento en el que Xóchitl Gálvez aprovechó para sacar una botella con agua e invitó a Sheinbaum darle un «traguito», pues dijo, fue recolectada de tomas donde se han detectado contaminantes.«Hay una persona que dice que es científica, yo le invitaría que se tome esta agua, fue tomada por notario público de las tomas de Iztapalapa y Xochimilco. La científica les da agua con heces fecales y contaminantes. Ojalá te eches un traguito para que sepas lo que toman los habitantes.Las propuestas sobre infraestructuraLa falta de inversión en el sector hídrico, aprovechar la oportunidad del nearshoring y los sobre costos y falta de planeación en el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, fueron temas polémicos en el segmento de infraestructura durante el segundo debate presidencial, donde no se presentó una propuesta nueva.La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, fue clara: Nosotros no tenemos que hacer un plan, ya lo tenemos.En sus tiempos, reloj en marcha, habló del regreso de trenes de pasajeros (proyecto iniciado en el actual sexenio), de construir carreteras que permitan aprovechar la relocalización de empresas, de mejorar los puertos, de construir más aeropuertos, de dar continuidad a 12 los polos de desarrollo del corredor interoceánico que están en marcha y sumar uno en Tapachula.Por su parte, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reiteró que a los mexicanos les preocupa el mantenimiento de sus carreteras, la construcción de caminos rurales en todo el país (porque son los caminos saca cosechas), dar mantenimiento a hospitales y equiparlos o dar mantenimiento a escuelas.Jorge Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, insistió en la necesidad de elaborar un adecuado plan nacional de infraestructura que genere beneficios en todo el país y que cuente con un aumento presupuestal de 100,000 millones de pesos cada año e incluya sectores estratégicos como salud y educación.Sobre inversiones en temas de agua, puntualizó la urgencia de contar con un fondo de infraestructura hídrica, el cual no existe porque los gobiernos no le meten recursos al tema porque no hay rentabilidad electoral al no ser un asunto visible.En tanto, Claudia Sheinbaum, además de hacer un recuento de obras que se han iniciado en este sexenio, se ocupó de destacar su trabajo en la Ciudad de México, por ejemplo, con la construcción de líneas de cablebus o de la incorporación de trolebuses eléctricos, lo que quiere llevar a nivel nacional.En el tema del agua, destacó el acueducto El Cuchillo 2 en Nuevo León, construido en esta administración, la reforestación en la capital del país, de los trabajos de reciclaje de aguas y que ya hay un plan de trabajo conjunto entre la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo para atender la falta de agua por las sequías, el cual se detonará cuando gane el proceso electoral.Las propuestas sobre empleo en el segundo debate presidencialPor su parte, Xóchitl Gálvez afirmó que su gobierno aplicará el marco legal que ya existe, el cual prohíbe la desigualdad de sueldos entre mujeres y hombres por la ejecución del mismo trabajo, y para fortalecer la incorporación de talento femenino al mercado laboral, prometió la creación del sistema nacional de cuidados.Además, la candidata del PAN-PRI-PRD propuso exentar del pago de impuestos a las personas que perciben menos de 15,000 pesos al mes, lo cual beneficiará a cerca de 20 millones de personas y se logrará reorientando presupuesto.Xóchitl Gálvez destacó las propuestas que ha impulsado como senadora: el reconocimiento de derechos laborales de trabajadoras del hogar y la regulación del trabajo en plataformas digitales.La candidata Claudia Sheinbaum aseguró que el cierre de la brecha salarial será uno de los objetivos de su gestión. “Será un elemento fundamental de nuestro gobierno”.Como parte de sus propuestas para mejorar el empleo en México, la candidata de Morena-PT-PVEM planteó la construcción de 10 polos de bienestar y parques industriales, lo cual permitirá aprovechar las inversiones por el nearshoring y la generación de más empleos.Durante su intervención, Claudia Sheinbaum destacó los avances en este sexenio en política laboral como los incrementos al salario mínimo o la creación de puestos de trabajo pese a las afectaciones de la pandemia de Covid-19.En torno a las nuevas modalidades de empleo como el trabajo en plataformas digitales, la candidata dijo que tiene que haber “seguridad social para todo este nuevo empleo de repartidores”, el mismo compromiso asumió con los trabajadores agrícolas.Jorge Álvarez Maynez insistió en la aprobación de la reducción de la jornada laboral, “hay que acabar con el modelo que iguala horas de trabajo con productividad”. Para fortalecer las condiciones laborales, también planteó elevar el salario mínimo a 10,000 pesos al mes.